Cameron Diaz ajudou nas cenas de voo de Harry Potter; entenda

Tom Felton, Draco Malfoy da franquia Harry Potter, revelou que o astro Daniel Radcliffe (Harry Potter) usava uma foto de Cameron Diaz como ajuda nas cenas de voo.

Os colegas de elenco cresceram juntos nos sets de filmagem de Harry Potter, com ambos os atores sendo eternizados na cultura pop por suas interpretações na franquia, sendo adorados por uma legião de fãs, mesmo 10 anos após o último filme.

Com Draco e Harry batendo cabeças diversas vezes durante os 8 filmes da série, a relação dos atores no set não poderia ser mais diferente. Tanto Felton quanto Radcliffe já expressaram seus desejos de voltar a trabalhar juntos no futuro.

Com a dupla tendo 11 e 12 anos quando as filmagens de Harry Potter e a Pedra Filosofal começaram, os dois já recontaram várias histórias sobre as filmagens. Recentemente Felton revelou, em seu novo livro de memórias dos sets de Harry Potter, a forma curiosa que Radcliffe gravava suas cenas de voo nas vassouras.

No livro Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, Felton relembrou como uma bola de tênis era utilizada para mostrar a posição dos obstáculos nas cenas de voo, sinalizando para onde os atores deveriam olhar. Mas, Daniel Radcliffe usava uma foto de Camaron Diaz para ajudá-lo nesses momentos.

“Quando o assistente de direção gritava ‘Dragão!’ ou ‘Balaço!’ você tinha que olhar para a bola de tênis como se ela fosse, bem, um dragão ou um balaço. As vezes tinha mais que uma bola lá em cima, e como elas se pareciam bastante, depois de um tempo eles nos deram objetos mais individuais para olhar. Nós escolhemos fotos de algo ou alguém próximos do nosso coração. Daniel Radcliffe usava uma foto particularmente linda de Cameron Diaz.”

Como eram filmadas as cenas de quadribol em Harry Potter

Enquanto cada filme de Harry Potter teve momentos grandiosos e impressionantes, as cenas de quadribol eram particularmente complexas de gravar.

Depois de fazer planejamentos minuciosos, que envolviam desenhar as cenas à mão e reproduzir o que estavam imaginando em computação gráfica, cada ator era filmado individualmente.

A bolas de tênis, e fotos de Cameron Diaz, eram usadas para marcar para onde o ator deveria olhar, efeitos de vento e iluminação também simulavam o movimento e velocidade das vassouras.

Após a revelação de Felton certamente o público olhar um pouco diferente para as cenas de voo na franquia Harry Potter.

Enquanto o livro de memórias do astro ainda não é lançado no Brasil, você pode assistir a franquia Harry Potter na HBO Max.

