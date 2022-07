Capitão América 4 tem título e data revelados pela Marvel

Capitão América 4 foi anunciado após a conclusão da série do Falcão e o Soldado Invernal. Durante a San Diego Comic-Con 2022, o título do filme foi oficializado.

O filme se chamará Captain America: New World Order (Capitão América: Nova Ordem Mundial, em tradução livre).

Continua depois da publicidade

Além disso, a Marvel revelou quando o filme chegará aos cinemas: 3 de maio de 2024. Ele fará parte da fase 5.

Curiosamente, essa frase é conhecida pelos fãs da Marvel, Nova Ordem Mundial foi o título do primeiro episódio do seriado do Falcão e o Soldado Invernal, a produção tem o diretor contratado e deve receber informações das filmagens em breve.

Sam Wilson é o novo Capitão América

Capitão América 4 acompanhará os próximos passos de Sam Wilson como o novo Capitão América, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

O personagem voltará a ser interpretado por Anthony Mackie. Por enquanto, ainda não sabemos se a trama também terá o envolvimento de Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan.

Obviamente, Capitão América 4 não é o título oficial do projeto. Outros detalhes serão oficializados em breve.

Chris Evans marcou época interpretando Steve Rogers, o Capitão América original. No entanto, o personagem se aposentou em Vingadores: Ultimato.

Capitão América 4 estreia em 3 de maio de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.