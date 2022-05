Cavaleiro da Lua tem easter egg de Falcão e o Soldado Invernal e fãs não notaram

A primeira temporada, talvez a única, de Cavaleiro da Lua chegou ao fim no Disney+ e fãs ainda descobrem novos detalhes sobre a série da Marvel. Um desses é um easter egg de Falcão e o Soldado Invernal.

No segundo episódio do seriado, Steven Grant se torna o Sr. Lua e luta contra um chacal enviado por Arthur Harrow. A luta ocorre perto de um ônibus de dois andares.

Na lateral desse ônibus podemos ver um anúncio da GRC (Global Repatriation Council). Essa é a organização internacional criada para ajudar as pessoas que perderam as casas por conta do estalo de Thanos.

A GRC é bastante proeminente em Falcão e o Soldado Invernal e faz sentido aparecer, mesmo que brevemente, em outras séries da Marvel.

Veja a imagem do episódio, abaixo.

Cavaleiro da Lua no Disney+

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

A primeira temporada de Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.