Astro de Cavaleiro da Lua dá decepcionante notícia sobre 2ª temporada

Parece que Cavaleiro da Lua realmente continuará sendo uma minissérie, como foi inicialmente promovida. Oscar Isaac, que vive o personagem titular, confirmou que não há planos para uma segunda temporada.

Desde o começo, a série do Disney+, que chegou ao fim recentemente, foi vendida como minissérie, mas Loki também foi e acabou tendo um segundo ano confirmado. Cavaleiro da Lua, no entanto, pode não seguir pelo mesmo caminho.

“Acho que abordamos como ‘esta é a história'”, disse Isaac ‎‎ao Radio Times‎‎ (via ComicBook). “E vamos colocar tudo na mesa sobre esta história. Definitivamente não há planos oficiais para continuar. Eu acho que dependeria do que a história seria”.‎

‎No entanto, o astro admitiu que gostou de filmar a série e está aberto a interpretar Marc Spector e Steven Grant novamente.

“Dito isso, eu amo ser Steven”, disse ele. “Eu adoro isso. É como, fisicamente, é tão divertido ser ele. Então, você sabe, se houvesse uma história que realmente fizesse sentido, eu ficaria feliz em fazer parte dela”.‎

Cavaleiro da Lua no Disney+

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

A primeira temporada de Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.