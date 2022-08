Carter: Explicamos o final do filme da Netflix

Carter é o novo filme de ação sul-coreano da Netflix. O longa-metragem já atraiu a atenção imediata dos assinantes, tendo ficado em segundo lugar dentre os mais assistidos da plataforma de streaming. O final, no entanto, pode ter confundido algumas pessoas em certos aspectos. Mergulharemos nele agora.

A trama gira em torno do personagem titular, um homem com amnésia, que é forçado a realizar uma missão mortal.

Continua depois da publicidade

Depois que um vírus irrompe nas Coreias, uma luta pelo poder ocorre entre a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e os EUA, enquanto as nações correm para encontrar um antídoto.

Enquanto isso, Carter deve transportar a única fonte de um antídoto, uma jovem, da Coreia do Sul para a Coreia do Norte na esperança de salvar sua filha.

O final de Carter explicado

Carter começa com a notícia de um vírus mortal na Coreia do Norte, Coreia do Sul e Estados Unidos. As pessoas infectadas mostram habilidades físicas anormais e aprimoradas.

Além disso, eles se transformam em criaturas semelhantes a zumbis com pouca atividade cerebral. O noticiário também revela que o Dr. Jung Byeong-ho conseguiu curar sua filha, Jung Ha-na, do vírus.

No entanto, o médico e sua filha estão desaparecidos, e a única pista é um homem visto em uma foto com o médico.

Enquanto isso, um grupo de agentes da CIA entra em um motel e encontra o homem da foto. No entanto, o homem não tem memória de seu passado e não sabe onde o Dr. Jung Byeong-ho e sua filha estão.

Segue-se uma luta, e o homem é ajudado por uma voz que lhe fala através de um dispositivo implantado no seu ouvido. O homem descobre que seu nome é Carter, e ele deve seguir as ordens da voz, ou ele será morto pelos explosivos plantados em seu corpo.

Depois que Carter derrota os agentes, ele é levado a um carro onde conhece Choi Yu-jin e descobre que a voz que fala com ele é Han Jung Hee.

Hee revela que Byeong-ho tem todos os recursos necessários para criar o antídoto para o vírus, mas sua filha, cujo sangue supostamente fornece os anticorpos, foi sequestrada. Carter recebe a missão de encontrar e trazer Ha-na para a Coreia do Norte.

Além disso, Hee revela que Carter propôs a missão. Ela promete que suas memórias serão restauradas após a conclusão da missão. Hee explica que a filha de Carter também foi infectada com o vírus. Todos os infectados com o vírus morrem em 13 dias. É o 13º dia da filha de Carter com a infecção. Portanto, ele deve completar a missão a qualquer custo.

Enquanto Carter embarca nesta missão mortal, ele descobre uma grave conspiração dentro do Serviço Nacional de Inteligência (NIS) na Coreia do Sul e do Departamento de Ligação Internacional (ILD) na Coreia do Norte.

Como resultado, Carter deve ter cuidado com quem ele confia e como ele lida com a situação complexa.

Conforme a narrativa avança, Carter procura por Ha-na e a encontra dentro de um prédio guardado pela CIA. Após uma breve briga, Carter encontra Ha-na e, com a ajuda de Hee, consegue um telefonema com seu pai.

Byeong-ho convence Ha-na a confiar em Carter. No entanto, assim que Ha-na está prestes a escapar com Carter, os agentes da CIA atacam a dupla.

Carter luta contra os agentes e deixa Ha-na em segurança. No entanto, a dupla é examinada por várias forças malévolas até se encontrarem no ponto de encontro, informado a Carter por Hee.

Durante o ato final do filme, Carter descobre que Hee é sua esposa. Carter também descobre que Kim Jong Hyeok, o tenente-general norte-coreano, está por trás do golpe para sequestrar Ha-na e roubar o potencial antídoto.

Depois que a missão está completa, Carter se reúne com sua filha e Ha-na conhece Byeong-ho. No entanto, Hyeok restringe Carter de recuperar suas memórias como prometido. Depois de uma briga, Carter, sua filha, Hee, Byeong-ho e Ha-na escapam enquanto os soldados de Hyeok os perseguem.

As memórias de Carter são restauradas com a ajuda de Byeong-ho, e ele descobre que propôs o plano de trazer Ha-na para a Coreia do Norte.

Carter foi pego espionando para a Coreia do Sul pelas forças norte-coreanas. Como resultado, ele fez um acordo com Hyeok para a segurança de sua família. No entanto, Hyeok infectou a filha de Carter, então ele teria que cumprir a missão a qualquer custo.

No final, Carter é forçado a lutar contra uma horda de zumbis enquanto o grupo persegue um trem em direção à China.

Por fim, Carter salva sua família das forças norte-coreanas e eles embarcam com segurança no trem. Byeong-ho entrega o antídoto para a filha de Carter, e sua vida é salva. Assim como os horrores parecem estar por trás do grupo, outro acidente muda a trajetória da história.

Na cena final, o trem passa por uma ponte que explode. Como resultado, o trem cairá no oceano levando os personagens à morte iminente. Embora essa seja uma interpretação, Carter provavelmente encontrará uma maneira de salvar sua família mais uma vez.

As memórias de Carter são reais?

No ato final do filme, Carter recupera suas memórias. A amnésia de Carter é uma força motriz por trás da narrativa do filme. O agente duplo não tem conhecimento de seu passado, e sua situação complicou a missão de salvar Ha-na.

No entanto, à medida que a narrativa avança, Carter se aproxima de aprender mais sobre seu passado. Nos momentos iniciais, os espectadores descobrem que sua esposa está morta, mas sua filha ainda está viva e infectada com o vírus.

Depois que Carter recupera suas memórias, ele sabe que Han Jung Hee é sua esposa e ela ainda está viva. A revelação planta a primeira semente de dúvida sobre a autenticidade das memórias restauradas de Carter.

Como os espectadores estão cientes a essa altura, há evidências que sugerem que o agente da CIA Michael Bane foi rouge e fez uma cirurgia plástica nele. Após a cirurgia, Bane assumiu a identidade de Carter.

Ele então trabalhou para o serviço de inteligência sul-coreano e foi enviado em uma missão secreta. Ele posou como jornalista e trabalhou como espião na Coreia do Norte. No entanto, ele foi pego e forçado a um acordo com Kim Jong Hyeok.

Durante sua luta final, Kim Jong Hyeok questiona se as memórias restauradas de Carter são realmente suas. Dado que o filme estabelece Michael Bane e Carter como duas identidades separadas, é provável que suas memórias tenham sido trocadas.

Portanto, existe uma possibilidade real de que as memórias de Carter sejam falsas. Além disso, ele pode não ser Michael Bane. Em vez disso, Carter é um exemplo de manipulação e traição no mundo da espionagem.

O filme conclui sem revelar se as memórias restauradas de Carter são suas. No entanto, dadas as mentiras e enganos das agências secretas no filme, temos motivos para acreditar que Carter foi enganado mais uma vez.

Carter está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.