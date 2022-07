Cena de Thor 4 está gerando revolta entre fãs da Marvel; veja o motivo

Em cartaz nos cinemas do mundo todo, Thor: Amor e Trovão tem dividido a opinião do público e da crítica especializada. Uma cena em particular gerou grande revolta nos fãs da Marvel e se tornou alvo de críticas nas redes sociais. Parte dos espectadores afirma que a Disney deveria ter inserido um “aviso de gatilho” sobre o momento em questão.

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

No Rotten Tomatoes, Thor: Amor e Trovão garantiu apenas 67% de aprovação crítica. A nota do público foi um pouco mais generosa: 80% da audiência gostou do longa.

Revelamos abaixo a cena de Thor 4 que tem causado revolta nos fãs da Marvel; confira – e tire suas próprias conclusões.

Fãs da Marvel querem aviso de gatilho em cena de Thor 4

Nas redes sociais, fãs da Marvel afirmaram que o fato da Disney não ter incluído um “aviso de gatilho” em uma cena “gráfica” de Thor 4 é uma “atrocidade”.

O momento em questão traz Jane Foster – a personagem de Natalie Portman – recebendo o diagnóstico de seu câncer terminal. A trama também mostra a heroína passando por quimioterapia.

Para alguns fãs da Marvel, a Disney deveria ter inserido um aviso de gatilho sobre a cena. Segundo eles, ela pode ser “dolorosa” para pessoas com câncer ou espectadores que perderam entes queridos para a doença.

“Thor: Amor e Trovão deveria ter incluído um aviso de gatilho por sua caracterização gráfica do câncer. O fato de não sabermos disso antes de começarmos a assistir ao filme é uma atrocidade”, comentou um usuário do Twitter.

Na postagem, muita gente concordou com a opinião do espectador. “As pessoas precisam saber quais emoções vão sentir quando desejam se divertir no cinema”, comentou outro internauta.

Alguns espectadores afirmaram ter “entrado em pânico” quando o filme começou a abordar o câncer de Jane Foster.

“Parem de divulgar informações falsas! Existem cenas muito delicadas e momentos que podem ‘engatilhar’ muita gente. Eu entrei em pânico até descobrir o contexto!”, afirmou outro fã da Marvel.

Essa opinião, no entanto, não é um consenso. Uma boa parte dos espectadores de Thor 4 afirmaram que as críticas são, no mínimo, exageradas.

“Avisos de gatilho? Isso é sério? As pessoas não conseguem lidar com uma cena dramática? Não é como se Thor 4 fosse o primeiro filme a fazer isso”, discordou outro fã do MCU.

Em algumas das postagens, internautas rebateram a “exigência” do aviso de gatilho em Thor 4.

“Como uma pessoa que sobreviveu ao câncer, acho esse pedido completamente estúpido”, comentou outro internauta.

Thor: Amor e Trovão está em cartaz nos cinemas. O longa deve estrear em breve no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

