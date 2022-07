Thor 4: Diretor diz o que acha que Jane Foster sussurrou no filme

As declarações de Taika Waititi sobre Thor: Amor & Trovão são inúmeras, o diretor tem estado bem presente para explicar e opinar sobre aspectos da mais nova aventura do asgardiano na Marvel, mesmo que nem todas as declarações são bem vistas pelo público.

Em mais recente entrevista ao insider, Taika explicou o que Jane Foster poderia ter dito ao Thor em seus últimos momentos de vida, na cena em questão a personagem de Natalie Portman depois de lutar com Gorr está prestes a morrer, Thor finalmente tem que aceitar que Jane deve deixá-lo mais uma vez e desta vez para sempre.

Mas antes de sua despedida emocionada, Jane diz a Thor que ela finalmente descobriu um bordão de super-herói. Ela se inclina e sussurra e o público não escuta o que ela diz.

“É tipo, Bill Murray realmente diz alguma coisa para Scarlett Johansson em Encontros e Desencontros?” Waititi respondeu, fazendo referência à cena memorável do filme de Sofia Coppola de 2003, “Mesmo quando estávamos filmando, estávamos tipos, ‘Sim, estamos apenas tirando isso de Encontros e Desencontros”, completou o diretor.

Mas mesmo que Waititi não saiba exatamente o que a atriz disse, Portman disse ao CinemaBlend o que ela sussurrou ao Thor, “Aquela cena foi muito, muito divertida de filmar, e sim, há uma fala específica, mas eu nunca vou revelá-la”, disse ela.

Natalie Portman como Poderosa Thor

Thor: Amor e Trovão, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão em uma jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor.

Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Taika Waititi, que dirigiu Thor: Ragnarok , retorna para dirigir Thor: Amor e Trovão. Ele também co-escreveu o roteiro do filme com Jennifer Kaytin Robinson.

O filme é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Vin Diesel.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas e futuramente será lançado no Disney+.

