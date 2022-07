Diretor de Thor 4 tira sarro de erro do filme

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é o trabalho mais recente de Taika Waititi na Marvel Studios, o diretor durante uma entrevista com Tessa Thompson, interprete da Valquíria, tirou sarro sobre sua própria obra.

Os comentários de Taika se referem à qualidade da computação gráfica, o filme essencialmente foi gravado durante a pandemia, teve rigorosos protocolos de segurança o que refletiu na qualidade dos efeitos durante o filme.

Continua depois da publicidade

“Isso parece real ?” indagou o diretor ao apontar como todos os personagens em cena soam irreais, a atriz tambem destacou pequenos erros de edição, a entrevista realizada pela Vanity Fair teve uma recepção mista dos fãs, alguns repudiaram os comentários do diretor, outros consideraram apenas uma piada.

Além dos destaques para o tom azulado do personagem Korg, a entrevista reportada pelo ScreenRant foi utilizada para destacar a má qualidade dos efeitos especiais nas produções da fase quatro do MCU.

Chris Hemsworth é fã de Russell Crowe, o Zeus

O clima nos bastidores do filme foi de grande descontração, Chris Hemsworth, o Thor e protagonista do filme, antes do lançamento, se mostrou um grande fã do intérprete de Zeus pelo seu papel em Gladiador.

“Sou muito fã. Sou desde que comecei a atuar. Há tanto peso e seriedade em seus desempenhos e nele, como indivíduo. Mas conhecendo-o, ele tem um grande senso de humor e fez tudo o que Taika pediu no set, o que foi alucinante. E foi muito divertido brincar com a mitologia, indo da mitologia nórdica à mitologia grega – Taika reúne todos esses mundos.”

O filme é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Vin Diesel.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas e futuramente será lançado no Disney+.

Sobre o autor Redação