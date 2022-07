Fãs do MCU criticam Ms. Marvel por cena com terríveis efeitos especiais

Ms. Marvel tem tido um ótimo desempenho no quesito efeitos visuais. As projeções de energia de Kamala (Iman Vellani) são convincentes, sendo o foco da série o uso de filmagens em locações reais ao invés da famosa tela verde.

No entanto, existe um efeito no quinto episódio que pode passar desapercebido. Tudo acontece no fim do episódio quando o portal para a dimensão dos Djin é aberto.

Os Clandestinos se aproximam dele na esperança de serem transportados pra casa, quando na verdade são calcificados e depois sobram apenas seus ossos.

O efeito especialmente não foi nada convincente levando os espectadores a considerar a cena mais hilária do que horripilante, como era a proposta.

A cena foi muito comentada comparando seu CGI com filmes datados

Brincadeiras a parte não faltaram sobre os efeitos visuais da cena, levando os usuários a comparar cenas de desagradáveis. Um dos internautas comparou a cena com os efeitos visuais datados do filme original de Blade:

“Rindo pra caramba desses vilões ruins sendo transformados em esqueletos. Parece Blade vinte anos atrás”, brincou ele (via WGTC).

Homem-Aranha de 2002 também foi referenciado, em uma cena específica onde executivos da Oscorp são assassinados pelo Duende Verde com suas granadas de abóbora.

Desde WandaVision, os fãs tem comentado sobre o CGI mais barato nas séries do Disney+, diferente das produções do MCU lançadas diretamente para os cinemas.

A primeira temporada de Ms. Marvel está caminhando para sua reta final, seus episódios estão sendo transmitidos por meio do Disney+.

