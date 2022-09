Cena deletada de Harry Potter muda completamente trama de vilão

Draco Malfoy é um dos personagens mais interessantes de Harry Potter. De A Pedra Filosofal à conclusão da franquia, o bruxo conta com um dramático arco emocional – que termina com sua relativa redenção. A jornada fica ainda mais emocionante com uma cena deletada de Relíquias da Morte.

A saga Harry Potter chegou ao fim em 2011, mas o Universo Mágico continua a fazer sucesso. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Vale lembrar que, em todos os filmes de Harry Potter, Draco Malfoy é interpretado pelo ator britânico Tom Felton.

O site CBR explicou como uma cena deletada de Relíquias da Morte muda a história de Draco Malfoy em Harry Potter; confira – e tire suas próprias conclusões.

Versão estendida de cena de Relíquias da Morte redime Draco em Harry Potter

Uma das cenas mais tristes da franquia Harry Potter é a da (aparente) morte do protagonista. O momento acontece em Relíquias da Morte Parte 2, o último filme da saga.

Após “matar” Harry, o Lord Voldemort decide exibir o corpo do bruxo para a resistência de Hogwarts.

Mas o Avada Kedavra de Você Sabe Quem não mata Harry – apenas destrói a parte da alma de Voldemort que vivia no corpo do Garoto que Sobreviveu.

A suposta morte de Harry Potter também inspira os amigos do bruxo (especialmente Neville Longbottom) a continuar a luta contra o Lord Voldemort.

Draco Malfoy, por outro lado, é coagido a apoiar Voldemort para ficar junto da família. Na versão oficial de Relíquias da Morte Parte 2, o personagem de Tom Felton é abraçado pelo Lorde das Trevas, e em seguida, caminha vacilante em direção aos familiares.

Na cena em questão, Draco exibe grande remorso. Por si só, o arrependimento seria suficiente para redimir o personagem. Porém, na versão estendida da sequência, a redenção de Draco é ainda mais expressiva.

A cena deletada começa após o discurso de Neville, quando Harry pula dos braços de Hagrid e mostra a todos que ainda está vivo.

Nesse momento, Draco corre em direção ao colega, grita “Potter!” e joga para ele sua varinha. É um momento curto, mas extremamente importante. A cena também serve como um ponto de ruptura para o conturbado relacionamento de Harry e Draco.

A cena também mostrou que, pela primeira vez em sua vida, Draco fez uma escolha por si mesmo – e foi uma escolha certa. Sendo assim, ele consegue se libertar das expectativas da família e seguir o que manda o coração.

Todos os filmes da franquia Harry Potter estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

