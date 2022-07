Cena deletada de Titanic corrige grande erro do filme

Titanic não está livre de furos de roteiro e, embora muitos deles não tenham uma explicação, há um sobre Jack Dawson que é resolvido através de uma cena deletada.

O filme conta uma história fictícia através de dois personagens inventados, embora através deles o público conheça personagens baseados em passageiros reais do navio.

Titanic segue a jovem de primeira classe Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) e o passageiro de terceira classe Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), que ao longo de quatro dias se encontram, se apaixonam e defendem seu romance daqueles que os desprezam.

A história do relacionamento de Rose e Jack é contada pela mais velha Rose (Gloria Stuart) ao caçador de tesouros Brock Lovett (Bill Paxton) e sua tripulação, mas esta parte de Titanic abre caminho para alguns furos de roteiro.

Cena eliminaria furo no roteiro

Os eventos de Titanic começam com a missão de Lovett de encontrar o Coração do Oceano , o que leva à descoberta do desenho que Jack fez de Rose. A já velha Rose entra em contato com Lovett para contar o que ela sabe sobre o diamante, e então ela compartilha sua história com Jack.

No final de seu conto, um dos membros da tripulação de Lovett, Lewis, diz que “nunca encontraram nada sobre Jack ”, pois não há “nenhum registro dele”, o que cria um problema no roteiro quando eles acabaram de saber sobre a existência de Jack – no entanto, isso é rapidamente resolvido por uma cena deletada, que revela que Rose fez uma pausa no meio de sua narração.

A cena deletada é ambientada logo após aquela em que Cal dá a Rose o Coração do Oceano, mostra a Rose mais velha descrevendo como era o diamante.

Lewis interrompe rindo de Rose por tentar se matar pulando do navio, e esses comentários incomodam Rose, que afirma estar cansada e é levada para seu quarto para descansar.

Rose finalmente retorna para continuar sua história, mas enquanto isso, a tripulação de Lovett continua sua pesquisa, e essa pausa lhes daria tempo suficiente para examinar os registros do Titanic para ver se eles poderiam encontrar informações sobre Jack Dawson.

Essa cena deletada também explica um “erro” de continuidade, já que Rose está vestindo roupas diferentes durante a segunda parte de sua narração, e a merecida pausa que ela fez explica isso também.

Titanic pode ser assistido no Star+ e também voltará aos cinemas.

Sobre o autor Redação