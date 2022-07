Cena pós-créditos de Thor 4 faz todo mundo repetir a mesma piada

A cena pós-créditos de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) faz os fãs repetirem a mesma piada.

O novo filme do deus nórdico está dando o que falar com suas cenas pós-créditos, ao introduzir um inédito personagem para o MCU.

Continua depois da publicidade

Zeus está comprometido em matar o deus do trovão, e convoca Hércules, seu filho, para exercer o trabalho. Hércules é interpretado por ninguém menos que Brett Goldstein (via We Got This Covered).

Rapidamente, o público começou a fazer piadas sobre sua aparição, dizendo que Roy Kent está em todo lugar. A frase faz referência ao personagem de Goldstein na série Ted Lasso.

“Ele está aqui, ele está lá… ele está em todos os lugares! Roy Kent! Roy Kent!”, tuitam os fãs.

Veja algumas reações, abaixo.

Atriz sugere romance lésbico no MCU

A atriz Tess Thompson sugeriu um possível romance entre a Valquíria e Capitã Marvel, interpretada por Brie Larson, em algum futuro projeto do estúdio.

“O coração quer o que quer e há muitos deveres reais. Mas há muitos homens, mulheres, criaturas de outros mundos incríveis dentro do MCU e certamente no cânone de personagens que poderiam ser introduzidos”, disse Thompson.

A atriz revelou ser uma grande amiga de Brie Larson, e certamente, deseja ver um romance entre Valquíria e Capitã Marvel como nos quadrinhos.

“Então, acho que há tantos peixes no mar. Ela está pronta para se misturar. E eu amo, tanto nos quadrinhos, Carol e eu…”, revelou a estrela. “Brie Larson é uma grande amiga minha e eu adoro passar tempo com ela. Então, eu não ficaria brava com isso.”

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.