Atriz de Thor 4 provoca romance lésbico no MCU

A atriz de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está provocando romance lésbico com grande heroína do MCU.

Tessa Thompson, que retornou para o novo filme do herói nórdico, abordou algumas especulações em torno de sua personagem.

Ela sugeriu um possível romance entre a Valquíria e Capitã Marvel, interpretada por Brie Larson, em algum futuro projeto do estúdio (via ScreenRant).

“O coração quer o que quer e há muitos deveres reais. Mas há muitos homens, mulheres, criaturas de outros mundos incríveis dentro do MCU e certamente no cânone de personagens que poderiam ser introduzidos”, disse Thompson.

A atriz revelou ser uma grande amiga de Brie Larson, e certamente, deseja ver um romance entre Valquíria e Capitã Marvel como nos quadrinhos.

“Então, acho que há tantos peixes no mar. Ela está pronta para se misturar. E eu amo, tanto nos quadrinhos, Carol e eu…”, revelou a estrela. “Brie Larson é uma grande amiga minha e eu adoro passar tempo com ela. Então, eu não ficaria brava com isso.”

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, seria mais longo, mas foi devidamente cortado para não exceder muitas horas.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está em cartaz nos cinemas brasileiros.

