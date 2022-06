Cenas deletadas de Doutor Estranho 2 são reveladas

O filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) teria um tempo maior, e algumas cenas deletas foram reveladas no anúncio do Blu-ray.

Informações do Collider detalham três cenas deletadas, que terão destaque no Blu-ray do filme de Sam Raimi.

A primeira cena tem como título “Um Grande Equipe”, e mostrará um jornalista questionando a integridade do Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch).

Por fim, as outras duas são focadas no ator Bruce Campbell. Em uma delas, o astro fica aliviado quando o feitiço do Doutor Estranho termina, mas na outra o acusa de ser um impostor.

As cópias físicas de Doutor Estranho 2 em 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD serão lançadas em 26 de julho nos Estados Unidos. Enquanto isso, o filme segue sua jornada muito bem-sucedida nos cinemas.

