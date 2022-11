Chantagem e hackers no filme de ação que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix tem um novo filme de ação em seu catálogo, que se tornou bastante popular nos últimos dias. Dessa vez, a obra gira em torno de uma hacker.

“Depois de descobrir um sério escândalo de privacidade, uma hacker precisa fugir da polícia e encontrar as pessoas que a estão chantageando”, diz a sinopse oficial do filme.

O filme começa com Mel Bandison, de 16 anos, invadindo um sistema operacional militar apenas para evitar o ruído de um jato.

A jovem hacker é pega em flagrante por Buddy, outro técnico profissional, que vê o excepcional gênio da codificação dentro dela. Anos depois, Mel se torna uma Robin Hood online experiente, que expõe indivíduos e organizações corruptas enquanto transfere o dinheiro para sua fonte original.

Um dia, durante seu trabalho diurno, ela vê um bug aleatório dentro de um ônibus dirigido por reconhecimento facial e imediatamente o bloqueia com um cavalo de tróia. Ela sai para um encontro com um cara chamado Thomas, literalmente sem ter ideia do impacto de suas ações.

Eventualmente, os bandidos por trás do bug, tornam seu propósito de vida matar e difamar Mel pelo resto de sua vida. Forçando assim a hacker a correr contra o tempo e expor os elementos reais por trás de toda a operação.

Mais sobre Hackers no Controle

Trata-se de Hackers no Controle, que atualmente está em quarto lugar dentre os 10 filmes mais assistidos na Netflix Brasil dos últimos dias. Ele está atrás apenas de Depois do Universo, Rogue: O Assassino, e O Enfermeiro da Noite.

O elenco do filme inclui Holly Mae Brood como a hacker profissional, Géza Weisz como Thomas, Frank Lammers como Buddy, Noortje Herlaar, Lawrence Sheldon, Walid Benmbarek e Susan Radder.

O filme é convencional desde o início e não consegue adicionar um elemento de intriga à trama.

As partes onde o hacking ocorre são artificiais e significativamente emburradas. O único foco parece ser direcionado para a emocionante perseguição e o clímax dramático.

Hackers no Controle está disponível na Netflix.

