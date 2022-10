Chefão da Marvel tem a resposta perfeita para James Gunn na DC

O anúncio de James Gunn como um dos líderes da DC ao lado de Peter Safran, com certeza, pegou muitos fãs da editora de surpresa. O diretor está acumulando diversos projetos na Warner Bros.

Após a saída de Walter Hamada como presidente da DC Films, a vaga ficou em aberto, e agora Gunn e Safran estão preenchendo. Eles ficarão responsáveis pela DC Studios.

A DC Studios vai unir os filmes e séries que se passam no universo principal, e as animações, essas que fazem parte do novo universo chamado Tomorrowverse. No entanto, os universos de Coringa, do diretor Todd Phillips, bem como de Batman do cineasta Matt Reeves, não serão chefiados por Gunn e Safran.

Por conta do anúncio, o chefão da Marvel, Kevin Feige, emitiu uma resposta perfeita ao ver o colega assumindo um cargo muito importante na DC (via ScreenRant).

Kevin Feige está animado

Desde que a notícia de Gunn ter assinado um contrato exclusivo com a DC, os fãs estão se perguntando qual seria a reação de Kevin Feige.

No entanto, durante o tapete vermelho de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), o produtor comentou sobre o assunto.

Feige relembra que até Guardiões da Galáxia 3 ser lançado, ele e Gunn trabalharão juntos, e após isso, o diretor não deve mais colaborar com a Marvel.

O produtor não sabe como Gunn terá tanto tempo para trabalhar até maio de 2023 na DC, embora ele esteja muito animado para ver o colega agindo.

“Falo com James quase todos os dias. Temos uma coisa maravilhosa que é o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia saindo. Temos os Guardiões da Galáxia Vol. 3 em maio”, diss ele. “Como ele terá algum tempo para trabalhar na DC até maio, eu não sei, mas quando ele tiver tempo, ficarei muito animado. Eu serei o primeiro da fila.”

Gunn vem se esforçando cada vez mais na DC, e sua primeira colaboração foi em O Esquadrão Suicida, filme dirigido e escrito pela cineasta, lançado em 2021.

Posteriormente, o longa-metragem ganhou uma série derivada, Pacificador, escrita por Gunn, que chegou a dirigir alguns episódios. Nesse mesmo ano, o diretor apareceu como ele mesmo na terceira temporada de Arlequina.

O diretor possui ainda mais projetos na DC, sendo uma série sobre Amanda Waller, e possivelmente a sequência de O Esquadrão Suicida.

Gunn já admitiu que fará um novo filme de mistério para a editora, embora isso ainda permaneça em segredo. Muitos fãs teorizam que possa ser um filme sobre o Questão.

Por enquanto, Gunn terá muito trabalho pela frente com o produtor Peter Safran, na tentativa de reorganizar o universo da DC no cinema.

Sobre o autor Gabriel Silveira