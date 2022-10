DC Studios é formado com diretor de O Esquadrão Suicida no comando; saiba mais

A Warner Bros. Discovery anunciou de forma oficial a criação da DC Studios, com o diretor de O Esquadrão Suicida, James Gunn, no comando. Ele se junta com o produtor Peter Safran, que irão liderar a DC.

Tanto o diretor quanto o produtor, que trabalharam juntos no filme de sucesso do Esquadrão Suicida e na série Pacificador, ficarão responsáveis pela divisão de filmes, séries e animações.

Ambos serão Co-CEOs e copresidentes do novo estúdio da DC, que terá um grande foco no universo cinematográfico tão sonhado da editora (via ScreenRant).

Gunn e Safran estão substituindo Walter Hamada, ex-presidente da DC Films, que saiu ainda antes da estreia de Adão Negro, filme com Dwayne Johnson.

Os novos líderes vão reportar diretamente a David Zaslav, o chefão da Warner, e farão parceria com os líderes da Warner Bros. Pictures, Michael De Luca e Pamela Abdy.

Além disso, o acordo durará quatro anos e que Gunn será exclusivo da DC, o que provavelmente põe fim ao relacionamento do cineasta com a Marvel Studios.

Uma grande mudança na DC

Zaslav, o líder da Warner Bros. Discovery, emitiu um comunicado elogiando a nova direção criativa que a DC terá. Além disso, ele revelou que possui uma estratégia a longo prazo para o cinema, TV e animações.

“A DC tem um dos personagens mais divertidos, poderosos e icônicos do mundo, e estou emocionado por ter os talentos singulares e complementares de James e Peter se juntando à nossa equipe de classe mundial e supervisionando a direção criativa do célebre Universo DC”, disse ele.

“Suas décadas de experiência na produção de filmes, laços estreitos com a comunidade criativa e histórico comprovado de fãs de super-heróis em todo o mundo, os tornam excepcionalmente qualificados para desenvolver uma estratégia de longo prazo em cinema, TV e animação, e levar essa franquia icônica para o próximo nível de narrativa criativa”, concluiu o executivo.

James Gunn, que ainda possui diversos projetos como a segunda temporada de Pacificador, será o lado criativo do negócio, enquanto Safran cuida da parte comercial.

Diferente do Universo Cinematográfico da Marvel, o Universo Estendido da DC tem filmes ambientados em universos criativos separados, como Coringa ou Batman, do diretor Matt Reeves.

O próximo filme a entrar em produção que não faz parte do universo principal é Joker: Folie à Deux (Coringa 2), que será supervisionado por De Luca e Abdy. Gunn e Safran não cuidarão dos projetos fora do universo principal.

Além disso, Reeves ainda possui o universo de Batman, que contará com as séries do Pinguim e Asilo Arkham, bem como uma sequência para o herói de Robert Pattinson. Possivelmente, De Luca e Abdy cuidarão deste universo também.

Por sua vez, Gunn e Safran serão responsáveis por tudo que se passa no universo principal, incluindo os próximos filmes do Shazam, Aquaman e The Flash.

Gabriel Silveira