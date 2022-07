Chefe da Marvel apoia ator como novo Motoqueiro Fantasma

Durante uma entrevista na San Diego Comic-Con 2022, Kevin Feige, o presidente do Marvel Studios, revelou que apoia a ideia de Ryan Gosling ser escalado como Motoqueiro Fantasma.

O ator demonstrou interesse no papel recentemente, já que se trata de um dos seus personagens favoritos dos quadrinhos.

“Se Ryan quer ser o Motoqueiro Fantasma… Eu acho que Ryan é incrível. Eu adoraria encontrar um lugar para ele no MCU.”

“Ryan se veste como Ken em Venice Beach e recebe mais atenção do que qualquer outro grande filme que será lançado.”

Personagem icônico dos quadrinhos

No cinema, Nicolas Cage já interpretou o Motoqueiro Fantasma, mas com uma abordagem distante do personagem dos quadrinhos.

Motoqueiro Fantasma é um dos principais anti-heróis dos quadrinhos da Marvel, com rumores de que ele poderia receber uma série no Disney+.

Ryan Gosling está agora em Agente Oculto, que está disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.