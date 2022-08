Chefe da Marvel manda mensagem comovente a diretores de Batgirl; veja

O cancelamento de Batgirl pegou toda a indústria cinematográfica de surpresa e até mesmo Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, mandou uma mensagem aos diretores do longa-metragem.

No stories do Instagram, o diretor de Batgirl, Adil El Arbi, compartilhou uma captura de tela de um e-mail enviado a ele e ao diretor Bilall Fallah por Feige.

“Meus amigos, eu tive que entrar em contato e dizer que estamos todos pensando em vocês dois. Por causa do casamento (parabéns!) e das notícias decepcionantes sobre Batgirl”, escreveu Feige. “Muito orgulho de vocês por todo o trabalho incrível que vocês fazem e particularmente a Ms. Marvel, é claro! Mal posso esperar para ver o que vem por aí. Espero vê-los em breve”.

El Arbi legendou a imagem com uma mensagem de gratidão ao chefe da Marvel Studios “obrigado irmão Kevin”.

Veja uma imagem do email, abaixo.

Estúdio supostamente economizou US$ 20 milhões

Orçado em US$ 90 milhões e no período de pós-produção, Batgirl foi descartado pela Warner Bros. Discovery sem mais, nem menos.

No entanto, segundo aponta um novo relatório do Deadline, o estúdio estaria economizando US$ 20 milhões com o cancelamento do filme (via ComicBook).

O fato seria a redução de impostos neste valor, visto que o filme seria lançado nos cinemas, com uma campanha de marketing para o lançamento.

