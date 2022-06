Chris Evans está aberto a retornar à Marvel, mas não como Capitão América

Chris Evans pode não voltar ao papel do Capitão América, mas isso não quer dizer que ele jamais trabalharia com a Marvel. O astro disse que está disposto a interpretar o Tocha Humana novamente.

O astro foi perguntado pela MTV se ele reprisaria o papel que interpretou em Quarteto Fantástico, bem antes dele viver o Capitão América pela primeira vez.

“Ninguém nunca me procurou sobre isso. Quer dizer, eu não pareço mais o mesmo. Isso foi há 15, quase 20 anos. Oh meu Deus, estou velho. Mas eu realmente amo esse personagem, mas acho… eles não estão fazendo algo agora com o Quarteto Fantástico?”.

Quando o entrevistador apontou que o multiverso abre a possibilidade de existirem diversas versões do personagem, Evans respondeu:

“Olha, eu adoraria. Eu adoraria. Na verdade, seria mais fácil vender para mim do que voltar como Capitão América”, admitiu. “Você sabe o que quero dizer? Cap é tão precioso para mim. E você sabe, eu quase não quero atrapalhar a experiência linda que foi. Quarteto Fantástico foi antes da Marvel realmente encontrar seu caminho. Então eu amei esse papel e, você sabe, quem sabe”.

Steve Rogers sai, Sam Wilson assume o escudo

Apesar de não haver um outro filme confirmado do Capitão América com Chris Evans, a Marvel Studios anunciou Capitão América 4 com Anthony Mackie. O ator estrelou Falcão e o Soldado Invernal, que serve como um terreno fértil para o quarto filme da franquia Capitão América.

O filme Capitão América 4 terá o roteiro por Malcolm Spellman e Dalan Musson. Ainda não há nenhum diretor escolhido para comandar o projeto.

Já sobre Falcão e o Soldado Invernal, a série foi a segunda a ser lançada pela Marvel Studios no Disney+. Anthony Mackie e Sebastian Stan estrelam. Karen Skogland ficou responsável pela direção, enquanto Spellman,

“Falcão e o Soldado Invernal são obrigados a formar uma dupla incompatível e embarcarem em uma aventura global que deve testar tanto suas habilidades de sobrevivência quanto sua paciência”, diz a sinopse da série.

