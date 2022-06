Chris Evans responde críticas homofóbicas a Lightyear

Lightyear conta com uma cena de beijo lésbico, que chegou a ser removido do filme e reinserido pela Disney/Pixar.

De qualquer forma, há homofóbicos que criticam essa cena e Chris Evans, que dá voz ao personagem titular no longa-metragem, respondeu esses comentários preconceituosos.

Em entrevista à Reuters, Evans foi questionado sobre a reação contra a inclusão de um casal LGBTQIA+ em Lightyear.

O ator reafirmou seu apoio à inclusão de grupos marginalizados pela Disney e condenou os detratores do movimento.

“A verdade é que essas pessoas são idiotas”, disse ele. “Sempre que há avanço social, quando acordamos, a história americana, a história humana é de constante despertar e crescimento social e é isso que nos torna bons. Sempre haverá pessoas com medo e inseguranças, tentando atrasar as coisas. Mas essas pessoas morrem como dinossauros. Acho que o negócio é não dar atenção a elas, seguir em frente e abraçar o crescimento que nos torna humanos”.

Lightyear é o novo derivado de Toy Story

Lightyear irá ao infinito e além

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista. As reações têm sido muito favoráveis.

Lightyear já está em exibição nos cinemas.

