Chris Evans revela se voltará como Capitão América na Marvel

Já faz um tempo desde a última vez em que os fãs viram Chris Evans como Capitão América. O ex-ator da Marvel revelou se voltará a ser o herói no MCU.

Em entrevista ao ComicBook para promover Lightyear, filme animado do famoso boneco Buzz Lightyear dos filmes Toy Story, Evans falou que um retorno à Marvel seria difícil.

“Não quero decepcionar ninguém, mas é difícil… Foi uma jornada tão boa e estou muito feliz com isso”, disse Evans. “É tão precioso para mim. Teria que ser perfeito. Seria assustador sacudir algo que é, novamente, tão querido para mim. Esse papel significa muito para mim. Então, para revisitá-lo, seria uma tarefa difícil.”

O arco de Steve Rogers como Capitão América foi concluído, com Evans tendo estrelado uma trilogia do herói. Sua última aparição se deu em Vingadores: Ultimato, após a vitória da equipe contra Thanos.

Os fãs gostariam de ver o ator novamente na pele do herói, que conseguiu devolver todas as Joias do Infinito nos momentos finais de Vingadores 4. Muitos sonhavam com um filme mostrando o personagem levando as joias para seus respectivos lugares, sequência que aconteceu fora da tela em Vingadores 4. Mas, ao que parece, não deve acontecer em um filme ou série futura.

Steve Rogers sai, Sam Wilson assume o escudo

Apesar de não haver um outro filme confirmado do Capitão América com Chris Evans, a Marvel Studios anunciou Capitão América 4 com Anthony Mackie. O ator estrelou Falcão e o Soldado Invernal, que serve como um terreno fértil para o quarto filme da franquia Capitão América.

O filme Capitão América 4 terá o roteiro por Malcolm Spellman e Dalan Musson. Ainda não há nenhum diretor escolhido para comandar o projeto.

Já sobre Falcão e o Soldado Invernal, a série foi a segunda a ser lançada pela Marvel Studios no Disney+. Anthony Mackie e Sebastian Stan estrelam. Karen Skogland ficou responsável pela direção, enquanto Spellman,

“Falcão e o Soldado Invernal são obrigados a formar uma dupla incompatível e embarcarem em uma aventura global que deve testar tanto suas habilidades de sobrevivência quanto sua paciência”, diz a sinopse da série.

