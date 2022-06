Chris Hemsworth revela se tem mais Amor ou Trovão em Thor 4

A estreia de Thor: Amor e Trovão já está logo aí e, na contagem regressiva para o lançamento do novo filme do Universo Cinematográfico da Marvel, o astro principal Chris Hemsworth falou sobre sua participação no projeto em entrevista ao Yahoo Entertainment.

Brincando com o título do filme, o portal perguntou qual a porcentagem de amor e de trovão que há no filme, insinuando se é um projeto mais voltado para romance ou para a ação, e a resposta de Hemsworth foi a seguinte:

Continua depois da publicidade

“Eu diria que é muito 50/50. É um romance, claro, há amor lá, mas eu diria que há mais trovões loucos do que qualquer outra coisa. Ou igual, de qualquer maneira.”

Sendo assim, parece que Thor: Amor e Trovão conseguirá equilibrar as coisas.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.