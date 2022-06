Christian Bale ainda não viu Batman – e explica por quê

O ator Christian Bale deu vida ao famoso herói Batman na aclamada trilogia O Cavaleiro das Trevas, do diretor Christopher Nolan. No entanto, o astro revelou que ainda não viu o novo filme de seu antigo personagem, que agora é interpretado por Robert Pattinson.

Em entrevista recente, Bale explica que não costuma ver muitos filmes, mas que este certamente está em sua lista:

“Eu ainda não vi. Vou ver. Escute cara, eu… é incrível como vejo poucos filmes. Todo diretor com quem trabalho, eu vejo alguns de seus filmes, e eles estão sempre olhando para mim, ‘Você está brincando?’. Eu gosto de realmente saborear filmes, e não quero assistir a muitos. Mas eu vou, eu certamente vou.”

Na mesma entrevista, Christian Bale também elogiou Pattinson e revelou que já o encontrou pessoalmente antes: “Robert é um ator absolutamente maravilhoso. Nós nos encontramos, conversamos um pouco sobre isso antes do tempo, e ouço coisas maravilhosas.”

Roteirista de O Cavaleiro das Trevas elogiou novo Batman

Falando com a IGN, David S. Goyer confirmou que assistiu ao novo filme do Batman. Ele elogiou o diretor Matt Reeves, além da química entre Pattinson e Zoë Kravitz.

“Eu não tinha ideia do que pensaria de Robert Pattinson, mas eu gostava dele. E eu estava tipo, ‘eu fui convencido’. Ele é uma visão diferente disso. Mas me convenceu. Eu pensei que a química com Zoë Kravitz foi incrível”, disse o roteirista.

Goyer também comentou sobre o clima noir implementado no novo filme, e também sobre Batman como detetive, pouco explorado no cinema até então.

“Gostei de como o noir foi trabalhado e gostei que eles entraram no ângulo de detetive e do que fizeram com o Charada”, comenta Goyer.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível na HBO Max.

