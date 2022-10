Christian Bale simplesmente ignorou ESSE problema de viver o Batman

O ator Christian Bale é um dos grandes nomes de Hollywood nos últimos anos, e seu papel como Batman na trilogia Cavaleiro das Trevas é o mais conhecido de todos. No entanto, ele possui diversos outros personagens memoráveis.

Bale, antes de Batman Begins, interpretou Patrick Bateman em Psicopata Americano, filme muito elogiado por fãs muito tempo depois, e que transformou o ator em uma das grandes estrelas do cinema.

Continua depois da publicidade

Posteriormente, ele assumiu o papel do Cavaleiro das Trevas e foi um dos grandes nomes dos três filmes, mas sempre dividindo a atenção com atores que viviam os vilões.

Mas, o ator, mesmo marcando seu nome no papel do herói, não ficou preocupado em ser rotulado como Batman em projetos posteriores.

Ator versátil e despreocupado

Bale é um dos atores mais versáteis do cinema, e isso pode ser visto em O Operário, filme lançado em 2004. O astro teve de emagrecer 29 kg em quatro meses, chegando a ficar na época com apenas 54 kg.

Pouco tempos depois, ele viveu o Batman, e teve de mudar seu corpo drasticamente, tendo que ganhar mais peso para viver o Cavaleiro das Trevas. Não apenas peso, mas músculos, também, e muito treino para as lutas corporais.

No momento de sua escalação como Batman, Bale não foi totalmente agraciado por parte do público quando anunciado. Muitos zombaram da ideia de um Batman realista, projetado pelo diretor Christopher Nolan.

Mesmo assim, várias pessoas abordaram o astro, dizendo que ele seria apenas lembrado por interpretar o Batman, e não conseguiria superar isso com outro personagem.

Em recente entrevista, ele falou sobre os seus principais papéis, e revelou o que as pessoas comentavam para ele sobre seus personagens (via ScreenRant).

“De muitas maneiras, da mesma forma que as pessoas estavam me dizendo como você não pode interpretar Patrick Bateman, é suicídio, outras pessoas também disseram: ‘Ei, você sabe que se você interpretar o Batman, é isso. Você nunca mais vai interpretar outra coisa, você sempre será o Batman'”, revela o astro.

O ator pareceu convicto de que não merece outro papel, caso não consiga superar seu personagem anterior em algum filme.

“E eu disse: ‘Pode vir. Vamos ver se isso acontece’. Eu sempre senti vontade de olhar, se eu não tenho a habilidade de ser capaz de superar isso, então eu também não mereço”, comenta o ator.

Bale teve de mudar seu físico durante os anos, indo de um peso menor até o maior. Em A Trapaça, filme de 2015, ele ficou com 103 kg. No filme Vice, de 2018, ficou com um peso semelhante.

Ele ainda possui um Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua interpretação do ex-boxeador viciado em crack, Dicky Eklund, no filme O Vencedor.

O astro da DC, que interpretou Gorr recentemente, vilão de Thor: Amor e Trovão, foi um dos melhores atores a vestir o manto do Batman.

Muito ainda se discute qual é o melhor Batman, ou qual seria o melhor ator que interpretou o personagem. Os fãs debatem entre si ainda mais após o lançamento de Batman, com Robert Pattinson.

Mesmo assim, Christian Bale deixou seu legado no papel, e sempre será lembrado por estar na trilogia de heróis mais marcante do cinema.

Atualmente, o astro está repetindo sua parceria com o diretor David O. Russell, de Trapaça, no filme Amsterdam. O longa-metragem estreia hoje (6) nos cinemas,

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.