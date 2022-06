Christian Bale tem condição para voltar a viver o Batman

O ator Christian Bale tem uma condição para voltar a viver o Batman nos cinemas.

Tendo interpretado o Cavaleiro das Trevas na trilogia dirigida por Christopher Nolan, Bale está retornando aos filmes de heróis. Porém, como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, em Thor 4.

Em entrevista ao ComicBook, o astro revelou uma condição que poderia fazê-lo retornar como Batman mais uma vez.

“Eu tinha um pacto com Chris Nolan. Nós dissemos: ‘Ei, olhe. Vamos fazer três filmes, se tivermos a sorte de fazer isso. E então vamos embora. Não vamos demorar muito”, disse Bale.

Com o retorno de Michael Keaton ao papel de Batman, bem como Ben Affleck em The Flash, Bale disse que voltaria apenas de Nolan dirigisse o filme.

“Na minha cabeça, seria algo se Chris Nolan dissesse a si mesmo: ‘Sabe de uma coisa, eu tenho outra história para contar.’ E se ele quisesse contar essa história comigo, eu estaria dentro”, revelou o astro.

Além disso, o ator revelou que ainda não assistiu ao Batman de Robert Pattinson, e explicou o motivo.

Roteirista de O Cavaleiro das Trevas elogiou novo Batman

Falando com a IGN, David S. Goyer confirmou que assistiu ao novo filme do Batman. Ele elogiou o diretor Matt Reeves, além da química entre Pattinson e Zoë Kravitz.

“Eu não tinha ideia do que pensaria de Robert Pattinson, mas eu gostava dele. E eu estava tipo, ‘eu fui convencido’. Ele é uma visão diferente disso. Mas me convenceu. Eu pensei que a química com Zoë Kravitz foi incrível”, disse o roteirista.

Goyer também comentou sobre o clima noir implementado no novo filme, e também sobre Batman como detetive, pouco explorado no cinema até então.

“Gostei de como o noir foi trabalhado e gostei que eles entraram no ângulo de detetive e do que fizeram com o Charada”, comenta Goyer.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível na HBO Max.

