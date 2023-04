Clint Eastwood baniu Coca-Cola de seus filmes e a culpa é de Karatê Kid

A franquia Karatê Kid é uma das mais celebradas mundialmente, especialmente seguindo a estreia de Cobra Kai. Curiosamente, o filme original fez Clint Eastwood banir Coca-Cola de seus filmes.

Porém, a famosa saga foi alvo de críticas sobre a diversidade do elenco, e um dos astros respondeu algumas críticas em relação ao assunto (via ScreenRant).

“O adolescente Daniel LaRusso se envolve com a ex-namorada do valentão da escola e começa a ser atormentado por sua gangue. Para sua sorte, ele conta com os ensinamentos do senhor Miyagi, um mestre de karatê que o prepara para autodefesa e também para um importante campeonato”, diz a sinopse.

O elenco do primeiro Karatê Kid teve Pat Morita, Ralph Macchio, William Zabka, Elisabeth Shue, Martin Kove, entre outros nomes.

Hoje em dia, a franquia continua com Cobra Kai, série que se passa no mesmo universo e reúne os atores dos filmes originais, que agora são senseis. Após isso, o seriado foi adquirido pela Netflix, onde ganhou ainda mais popularidade.

Veja abaixo por que Clint Eastwood baniu Coca-Cola de seus filmes por causa de Karatê Kid.

Por que Clint Eastwood baniu Coca-Cola de seus filmes

Um dos filhos de Clint Eastwood, Kyle, começou a atuar na década de 1980, com um papel não creditado no filme de seu pai, Bronco Billy.

Foi depois que Kyle falhou em uma audição para Karatê Kid que seu pai decidiu não incluir produtos da Coca-Cola em seus filmes.

O filho de Eastwood, Kyle, fez o teste para o papel principal de Daniel LaRusso em Karatê Kid. No entanto, de acordo com o The Game of Nerds (via CBR), ele foi recusado. Na época, a Columbia Pictures, que distribuiu o filme de 1984, era de propriedade da Coca-Cola.

Eastwood começou a guardar rancor contra a empresa por rejeitar seu filho e, posteriormente, baniu todos os produtos da Coca-Cola de seus sets de filmagem.

Karatê Kid está disponível na Netflix.

