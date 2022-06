Com astro de Zack & Cody, comédia romântica LGBTQIA+ estreia no Prime Video

Nos anos 2000, Cole e Dylan Sprouse conquistaram fãs no mundo inteiro com a série Zack & Cody. Hoje em dia, Cole é famoso por interpretar Jughead em Riverdale. Dylan, por sua vez, passou os últimos anos se dedicando a projetos independentes. O ator retorna aos grandes lançamentos com a comédia romântica Meu Namorado Fake, que acaba de estrear no Prime Video.

Produzida pela Lionsgate e pelo Buzzfeed Studios, Meu Namorado Fake é uma comédia romântica LGBTQIA+ da cineasta Rose Troche (The L Word). O roteiro fica por conta de Luke Albright, Joe Wanjai Ross e Greg Boaldin.

Um dos grandes trunfos de Meu Namorado Fake é seu elenco de estrelas. Além de Dylan Sprouse, a comédia romântica conta com astros de The Flash e Modern Family.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco, a estreia e o trailer de Meu Namorado Fake no Prime Video.

Conheça a história de Meu Namorado Fake no Prime Video

Meu Namorado Fake acompanha uma divertida história de amor, enganos e muitas confusões no catálogo brasileiro do Prime Video.

O longa acompanha a história de Drew, um jovem que vive um relacionamento tóxico e realmente conturbado com um ex-namorado.

Com o objetivo de afastar, de uma vez por todas, o ex de Drew, os melhores amigos do protagonista bolam um plano inusitado e decidem criar um namorado fake para ele.

Kelly e Jake, utilizando vários elementos digitais, produzem o “cara perfeito”. Para a surpresa deles, a estratégia acaba dando super certo.

Porém, pouco tempo depois, Drew conhece o grande amor de sua vida. Após se apaixonar pelo bonitão Rafi, o protagonista é obrigado a dar um fim nas mentiras e terminar o relacionamento falso.

Nesse cenário complicado, Drew descobre que se despedir do “namorado fake” é um processo bem mais intenso do que poderia imaginar.

Para resolver essa divertida situação, o protagonista Drew conta com ajuda dos melhores amigos.

Elenco de Meu Namorado Fake tem astros de The Flash e Zack & Cody

O elenco de Meu Namorado Fake é liderado por Keiynan Lonsdale no papel do protagonista Drew.

Você, provavelmente, conhece o ator australiano por sua performance como o herói Kid Flash nas séries The Flash e Legends of Tomorrow.

Dylan Sprouse, o Zack de Zack & Cody, interpreta Jake, o melhor amigo de Drew. É dele a ideia de criar o namorado falso.

Sarah Hyland, famosa por viver a divertida Haley na série Modern Family, é Kelly, a outra amiga de Drew.

Samer Salem (The Boys, The Handmaid’s Tale) completa o elenco principal de Meu Namorado Fake como Rafi, um cara sedutor por quem Drew desenvolve uma grande paixão.

Meu Namorado Fake está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video; veja abaixo o trailer.

