Com estrela de Riverdale, drama romântico estreia na Netflix

Se você curte filmes românticos e emocionantes, não deixe de conferir Como Seria Se…? um drama que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Protagonizado por uma atriz de Riverdale, o longa faz um ótimo trabalho ao abordar o peso das escolhas e as maneiras como elas influenciam a trajetória de nossas vidas.

Uma produção original da Netflix, Como Seria Se…? também é encontrado com o título Look Both Ways – que significa Olhe Para os Dois Lados. O filme tem direção de Wanuri Kahiu (Rafiki) e roteiro de April Prosse (The One That Got Away).

Continua depois da publicidade

Até o momento, o filme tem conquistado a audiência da Netflix. 93% dos usuários do Google avaliaram o longa de forma positiva.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama emocionante e o elenco de estrelas de Como Seria Se…? na Netflix; confira.

Como Seria Se…? tem história tocante na Netflix

Como Seria Se…? oferece ao público uma questão muito interessante: como sua vida seria diferente se você escolhesse um caminho diferente em um ponto de ruptura?

No estilo de filmes como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o longa faz uma importante reflexão sobre a existência humana.

“Natalie faz um teste de gravidez na noite de sua formatura da faculdade, mas esse ato vai dividir sua vida em duas realidades paralelas. O que será que o futuro reserva?”, afirma a sinopse de Como Seria Se…?.

Como indica a descrição, Como Seria Se…? acompanha a história de Natalie, uma jovem que, às vésperas de sua graduação na universidade, tem sua vida dividida em duas realidades diferentes.

Em uma delas, Natalie decide prosseguir com a gravidez e permanecer em sua cidade natal, no Texas, enfrentando todos os desafios da maternidade.

Na outra realidade, Natalie se muda para Los Angeles em busca da carreira dos sonhos e do desenvolvimento de sua vida profissional.

Qual dessas realidades é a “melhor?” Para descobrir a resposta, você precisa assistir ao novo filme da Netflix.

Como Seria Se…? tem estrela de Riverdale no elenco

A trama de Como Seria Se…? é ancorada por uma ótima performance de Lili Reinhart como a protagonista Natalie.

Lili Reinhart é mais conhecida por interpretar Betty Cooper na série teen Riverdale. A atriz também está no filme As Golpistas.

Danny Ramirez, de séries como Gifted e On My Block, interpreta Gabe, um jovem que se envolve de maneira importante na jornada de Natalie.

David Corenswet, famoso por sua parceria com Ryan Murphy em séries como The Politician e Hollywood, interpreta Jake.

O elenco principal de Como Seria Se…? conta também com Luke Wilson (Os Excêntricos Tenenbaums), Nia Long (Um Maluco no Pedaço), Andrea Savage (Veep) e Aisha Dee (The Bold Type).

Como Seria Se…? já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.