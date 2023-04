Com Kang, Marvel pode consertar velho problema dos Vingadores no MCU

Kang e variantes já apareceram em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Loki. O vilão é uma peça chave dessas próximas fases do MCU e ele pode finalmente consertar um grande problema dos filmes dos Vingadores.

Vingadores: Dinastia Kang tem a oportunidade única de corrigir uma queixa comum sobre os filmes da equipe. Espera-se que os heróis enfrentem o Conselho de Kangs, uma organização das variantes de Kang, o Conquistador, de todos os cantos do multiverso.

Continua depois da publicidade

A natureza única dessa força antagônica pode ser benéfica para a franquia como um todo.

O Conselho de Kangs estreou na cena do meio dos créditos de Quantumania. As variantes de Kang incluem Rama-Tut, um antigo faraó egípcio; o Centurião Escarlate, um guerreiro futurista com implantes cibernéticos; e Immortus, o aparente líder do conselho.

Após o encontro, Immortus é mostrado invocando outras variantes de Kang de todos os universos, preenchendo uma arena sobrenatural com diferentes versões de si mesmo enquanto planeja a guerra contra os Vingadores.

Jonathan Majors vive Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Adeus exército genérico

Com isso, Dinastia Kang deve evitar colocar os Vingadores contra outro exército de CGI sem rosto, o que vimos em todos os filmes da equipe até agora.

Já vimos o exército de soldados Chitauri de Loki, Era de Ultron incluiu uma legião de robôs, e Thanos foi acompanhado por um enorme exército de espécies alienígenas em Guerra Infinita e Ultimato.

Embora cada um desses filmes tenha sido bastante bem sucedido, já passou da hora dos Vingadores pararem de enfrentar capangas genéricos. O Conselho de Kangs prova ser a solução ideal para isso.

Os filmes dos Vingadores podem ser assistidos agora no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.