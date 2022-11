Com Tobey Maguire, Homem-Aranha 4 quase teve Angelina Jolie

A trilogia Homem-Aranha estrelada por Tobey Maguire é um dos grandes sucessos da Marvel no cinema, que marcou gerações com vilões e cenas de tirar o fôlego.

Depois do terceiro filme, um quarto foi anunciado, mas logo cancelado, deixando diversos fãs frustrados com a decisão da Sony Pictures na época.

Já foi revelado que Adrian Toomes, o Abutre, seria o vilão original do filme. No entanto, de acordo com o livro de Sean O’Connell, With Great Power, Angelina Jolie foi cotada para estrelar ao lado de Maguire.

Supostamente, a atriz interpretaria a filha do vilão, e o roteiro mostraria a morte do Abutre original, com a personagem de Jolie assumindo o manto (via CBR).

A personagem seria criada justamente para o filme, e o longa ainda iria apresentar a filha de Toomes sendo uma executiva talentosa, que tentava comprar o Clarim Diário.

Vilão que os fãs não puderam ver no universo do Aranha de Sam Raimi

O Abutre, apesar de parecer ser apenas um vilão normal para o Homem-Aranha, é um dos mais inteligentes e oponente digno.

Foi dito no livro que Sam Raimi, diretor do longa-metragem na época, iria fazer algumas mudanças nas armas do vilão, modernizando o personagem.

No entanto, após a recepção negativa de Homem-Aranha 3, a Sony cancelou o quarto filme após insistência de Raimi, dizendo que ele não podia avançar com o projeto.

Acredita-se que a intervenção do estúdio tenha criado algumas farpas entre Raimi e a Sony, levando o estúdio a planeja dois filmes com Andrew Garfield.

Mesmo que Jolie não tenha aparecido como uma vilã em Homem-Aranha 4, ela estreou na Marvel em Eternos, interpretando Thena.

A personagem serviu como uma das líderes mais sábias e poderosas da equipe, e Jolie já afirmou que não tem o interesse em estrelar um filme solo de Thena. No entanto, ela não descartou que retornaria ao MCU.

Por sua vez, Maguire reprisou como Homem-Aranha em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, interagindo com os Aranhas de Garfield e Tom Holland.

O filme ainda vê vilões como Doutor Octopus, Duende Verde, Homem-Areia, Electro e Lagarto se unindo, e formando uma equipe para derrubar os heróis.

Os filmes do Homem-Aranha estão disponíveis na Netflix, Disney+ e HBO Max.

