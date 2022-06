Começou mal a carreira: Primeiro filme de Keanu Reeves é terrível

Keanu Reeves é, definitivamente, um dos atores mais populares da atualidade. O carisma do astro é inegável – tanto na frente das câmeras quanto em sua vida pessoal. Mas no início de sua carreira, Keanu passou por momentos conturbados. Antes de protagonizar a franquia Matrix, o ator começou sua trajetória com um projeto realmente inusitado.

Atualmente com 57 anos, Keanu Reeves veio ao mundo em 2 de setembro de 1964. Muitos fãs não sabem, mas o ator nasceu em Beirute, a capital do Líbano. Ainda na infância, Reeves se mudou para a Austrália, e posteriormente, para os Estados Unidos e Canadá.

Hoje em dia, Keanu Reeves é famoso por protagonizar algumas das franquias mais bem sucedidas da indústria do entretenimento, como Matrix e John Wick.

Mas afinal: qual foi o primeiro filme da carreira de Keanu Reeves? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber.

Keanu Reeves começou a carreira com inusitado romance

Antes de estrear nos cinemas, Keanu Reeves contou com papéis pequenos em séries de TV como Hangin’ It (1984), Night Heat (1985) e Fast Food (1985).

O primeiro papel de Keanu Reeves no cinema aconteceu no curta-metragem One Step Away, lançado em 1985.

No ano seguinte, Keanu Reeves fez uma pequena participação no drama esportivo Veia de Campeão, que conta também com Rob Lowe e o eterno Patrick Swayze.

Porém, o primeiro papel de destaque do ator aconteceu no romance adolescente Voando Para o Sucesso.

Voando Para o Sucesso chegou aos cinemas em 14 de maio de 1986. Além de Keanu Reeves, o elenco do longa tem Olivia d’Abo (Law & Order: Criminal Intent) e Rita Tushingham (Noite Passada em Soho).

O filme conta a história de uma ginasta que tem os sonhos arruinados após um terrível acidente de carro.

No longa, Keanu Reeves interpreta Tommy Warnecki, um jovem que cultiva uma paixão não correspondida pela protagonista Robin.

“Existem poucas informações sobre esse filme. É o tipo de bomba que simplesmente desaparece com o tempo”, afirma a análise de um site americano.

Hoje em dia, Voando Para o Sucesso é mais conhecido por sua trilha sonora, com canções de Stephanie Mills, Lynn Davis e Lydia Taylor Band.

Desde o lançamento de Voando Para o Sucesso, Keanu Reeves acumulou mais de 78 créditos em sua filmografia.

Atualmente, Keanu Reeves se prepara para o lançamento de John Wick 4 – a aguardada continuação de Parabellum.

Com previsão de estreia para 2023, John Wick 4 impressiona por seu elenco. Além de Keanu, o longa conta com Laurence Fishburne (Matrix), Ian McShane (American Gods), Lance Reddick (American Horror Story), Bill Skarsgård (It: A Coisa), Shamier Anderson (Wynonna Earp), Donnie Yen (Rogue One) e Hiroyuki Sanada (Army of the Dead).

A popstar Rina Sawayama também foi confirmada no elenco do longa. Até o momento, o filme segue sem data de lançamento.

