Comédia romântica alto astral conquista fãs na Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a comédia romântica Guia de Viagem Para o Amor está fazendo o maior sucesso na plataforma. Divertido, emocionante e cheio de surpresas, o longa é protagonizado por Rachael Leigh Cook – de clássicos como Ela é Demais, Josie e as Gatinhas e O Clube das Babás.

Guia de Viagem para o Amor (A Tourist’s Guide to Love, no título original) tem direção do cineasta Steven Tsuchida, conhecido pela comédia romântica Fugindo do Amor (também disponível na Netflix).

O novo longa foi filmado no Vietnã. Até o momento, o filme tem dividido a opinião da crítica especializada, com 64% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o sucesso de Guia de Viagem Para o Amor na Netflix; confira.

Com trama divertida, Guia de Viagem Para o Amor faz sucesso na Netflix

Guia de Viagem Para o Amor estreou na Netflix em 21 de abril. Dias depois, o longa surgiu no Top 10 do streaming, o que comprova sua grande popularidade.

Pelo menos até o momento, Guia de Viagem Para o Amor é o 3º filme mais assistido pelos usuários brasileiros da Netflix, à frente de hits como Fome de Sucesso e Mistério em Paris.

“No Vietnã a trabalho, uma agente de viagens americana conhece um guia de turismo charmoso que mostra a ela o lado bom de uma vida de aventuras”, diz a sinopse oficial de Guia de Viagem Para o Amor.

O filme acompanha a história de Amanda Riley, uma influente agente de viagens que, após o término de um relacionamento de 5 anos, aceita uma “missão especial” no Vietnã.

A protagonista viaja ao país asiático para se “infiltrar” no setor de turismo e descobrir mais informações sobre esse segmento.

Chegando lá, ela é recepcionada no aeroporto Sinh Thach, um charmoso guia de turismo que mostra a ela aspectos pouco conhecidos do país.

Como é de praxe em comédias românticas, os personagens desenvolvem uma intensa conexão durante essa viagem. Será que eles conseguirão superar as diferenças culturais e terminar a história juntos? Só assistindo Guia de Viagem Para o Amor para saber!

Elenco de Guia de Viagem Para o Amor é liderado por Rachael Leigh Cook

Famosa por atuar em algumas das comédias românticas mais populares da década de 90 e dos anos 2000, Rachael Leigh Cook lidera o elenco de Guia de Viagem Para o Amor como a protagonista Amanda.

Além de Ela é Demais, Josie e as Gatinhas, e O Clube das Babás, Cook também está em filmes como O Décimo Oitavo Anjo, O Implacável e Jayne Mansfield: Blonde Ambition.

O ator americano Scott Ly, descendente de vietnamitas – e estreante em Hollywood – interpreta o guia de turismo Sihn Thach.

Ben Feldman, da sitcom Superstore, interpreta John, o namorado de Amanda que termina com a protagonista no início do filme.

O elenco de Guia de Viagem Para o Amor é completado por Missi Pyle, de Garota Exemplar e A Fantástica Fábrica de Chocolate, como Mona, a chefe de Amanda.

Você já pode assistir Guia de Viagem Para o Amor na Netflix! Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.