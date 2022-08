Como a história de Laura e Massimo termina? Entenda o final de 365 Dias Finais

Já disponível na Netflix, 365 Dias Finais encerra a trilogia 365 DNI com um final bombástico. O novo filme termina com uma interessante conclusão para a história de Laura e Massimo. Quem ainda não assistiu ao lançamento quer saber: a trama tem um desfecho feliz? E qual é o verdadeiro significado do final?

“A falta de confiança e as tentativas de sabotagem de Nacho deixam o relacionamento de Laura e Massimo por um fio”, afirma a sinopse oficial de 365 Dias Finais na Netflix.

Baseado no livro de Blanka Lipinska, o filme traz Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone como os protagonistas Laura e Massimo. O longa conta também com Simone Susinna como Nacho.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de 365 Dias Finais, de acordo com informações do site Digital Spy; confira.

O que acontece no final de 365 Dias Finais?

Após a surpreendente introdução de 365 Dias Finais, Massimo e Laura decidem focar em seus respectivos trabalhos: o mafioso continua sua vida de gângster, e a esposa, inaugura uma grife de moda.

Junto com Olga, Laura viaja para Portugal para participar de um evento fashion. Na festa, ela se encontra com Amelia, a irmã de Nacho. Ela diz que o irmão “não é má pessoa”, mas que tem uma “grande lealdade com o pai”.

Eventualmente, Nacho reencontra Laura e os dois vivem uma intensa cena de amor na praia. Diferentemente de Massimo, Nacho não vê problema em Laura tomar suas próprias decisões. O personagem também oferece um tempo para Laura fazer sua escolha.

Massimo por sua vez, decide voltar para a Sicília para dar mais espaço à esposa. Laura vai visitar os pais, e não demora a admitir que está apaixonada por Nacho. Sua mãe a aconselha a ser “egoísta nos relacionamentos” e “colocar a própria felicidade em primeiro lugar”.

Logo depois, a protagonista imagina uma fantasia erótica na qual transa com Massimo e Nacho ao mesmo tempo.

Em seguida, Laura volta para a Sicília, onde Olga conta para a amiga que Massimo sabe de suas escapadas com Nacho.

No retorno à Sicília, Laura se surpreende ao perceber que Nacho se disfarçou como motorista. O personagem confessa seus sentimentos e começa a planejar um futuro com a amada. Mesmo assim, Laura pede mais tempo para tomar sua decisão.

Finalmente, na última cena do 365 Dias Finais, Laura conversa com Massimo na praia. O personagem de Michele Morrone, surpreendentemente, não pressiona a amada para retomar o relacionamento.

“Se você realmente ama alguém, apenas a deixe ir. Se voltar, é sua para sempre. Se isso não acontecer, nunca foi feita para você”, afirma o personagem, em um momento de inusitada sabedoria.

O filme termina com Massimo perguntando: “você voltou, baby girl?”. É esse o desfecho da franquia 365 DNI.

Em outras palavras, a saga termina sem revelar se Laura fica com Massimo ou Nacho. É um final extremamente diferente da conclusão dos livros de Blanka Lipinska – no qual Laura decide ficar com Nacho e deixar Massimo para trás.

365 Dias Finais já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.