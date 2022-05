Massimo trai Laura em 365 Dias: Hoje? Saiba a verdade

Uma das cenas mais chocantes de 365 Dias: Hoje mostra o mafioso Massimo – vivido por Michele Morrone – traindo Laura com a ex-namorada Anna. Compartilhado por fãs nas redes sociais, o momento deixou a internet em polvorosa. Mas afinal de contas: ele acontece de verdade? Ou é apenas um fruto da imaginação da protagonista de Anna-Maria Sieklucka?

“Laura e Massimo estão de volta, mais intensos do que nunca. Mas a família de Massimo e um homem disposto a fazer de tudo para conquistar Laura complicam a vida do casal”, afirma a sinopse oficial do filme erótico na Netflix.

Além de Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka, 365 Dias: Hoje conta com o reforço do modelo italiano Simone Susinna como o sedutor Nacho.

Será que a chegada de Nacho influencia a traição de Massimo? Veja abaixo tudo sobre o que você precisa saber sobre o momento mais polêmico de 365 Dias: Hoje.

Massimo trai Laura de verdade em 365 Dias: Hoje?

No centro da trama de 365 Dias: Hoje está a obsessão incontrolável que Massimo sente por Laura. Por isso, o mafioso coloca a amada sob vigilância constante.

Mesmo assim, a protagonista flagra Massimo beijando sua ex-namorada Anna em uma festa.

Revoltada com a suposta traição, Laura decide fugir com o jardineiro Nacho – que depois é revelado como o herdeiro de uma perigosa máfia, inimiga da organização de Massimo.

Mas afinal de contas, Massimo realmente trai Laura em 365 Dias: Hoje? A resposta é não. O protagonista de Michele Morrone não tem nada a ver com a “traição” flagrada por Laura.

Na verdade, quem beija Anna na festa é Adriano, o irmão-gêmeo de Massimo.

O surgimento de Adriano foi vista por muitos fãs (e pela crítica especializada) como um dos maiores furos de 365 Dias: Hoje.

Afinal de contas, é no mínimo estranho o fato do mafioso nunca ter citado a existência do irmão-gêmeo idêntico. Além disso, nenhum dos empregados, colegas, amigos ou parentes de Massimo parece se lembrar de Adriano.

“É uma reviravolta que transforma uma simples franquia erótica em um filme ridículo, no estilo de M. Night Shyamalan”, afirma a análise de um popular site internacional.

Em 365 Dias: Hoje, Adriano não apenas se alia a Anna para destruir o relacionamento de Massimo, mas também trabalha com Nacho para substituir o irmão na chefia da organização criminosa.

No final de 365 Dias: Hoje, Adriano, Massimo e Nacho se encontram em um impasse. A situação fica ainda mais tensa quando Anna atira em Laura.

Para saber o que acontece com a personagem, os fãs de 365 DNI têm duas opções: ler o terceiro livro de Blanka Lipinska ou aguardar o lançamento de 365 Dias 3 na plataforma.

Enquanto isso, os dois filmes da franquia 365 DNI continuam disponíveis na Netflix.