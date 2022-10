Como a morte de Chadwick Boseman afetou o diretor de Pantera Negra

Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra e da continuação Wakanda Para Sempre, quase se aposentou da carreira no cinema após o falecimento de Chadwick Boseman em 2020.

A carreira de Coogler começou em 2013 com o longa Fruitvale Station: A Última Parada, estrelando Michael B. Jordan. O diretor se reencontrou com Jordan em Creed e Pantera Negra, estrelado por Chadwick Boseman.

Continua depois da publicidade

Dois anos atrás tivemos a notícia do triste falecimento de Boseman após uma longa e silenciosa batalha contra um câncer de colo. Em Wakanda Para Sempre veremos o peso dessa perda gigantesca, com a morte do Rei T’Challa sendo seguida por uma invasão de Wakanda pelo rei submarino Namor.

Em uma entrevista recente com a EW, Coogler refletiu sobre a perda de Boseman, e sobre o lançamento da sequência de Pantera Negra. O diretor admitiu que a morte do ator foi tão impactante, que quase resultou em sua aposentadoria.

“Eu estava em um ponto que fiquei tipo. ‘Eu vou deixar essa indústria,’ eu não sabia se conseguiria fazer outro filme, ou outro Pantera Negra, porque doeu muito. Eu pensei, ‘Cara, como eu pude me abrir para sentimentos como esses de novo?'[…] Eu estava lembrando de várias conversas que tivemos, pensando sobre o que eu entendi com o fim de sua vida. Eu decidi que faria mais sentido continuar.”

Pelo que vimos em entrevistas com a equipe e com o elenco, além do que dá para perceber nos trailers, Pantera Negra 2 será uma grande homenagem da Marvel ao ator Chadwick Boseman.

Mais sobre Pantera Negra 2

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira