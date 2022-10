Como Ana de Armas se transformou em Marilyn Monroe em Blonde

Mesmo com todas as críticas, Blonde tem um ponto positivo em comum para todos que assistiram. A Atuação e caracterização de Ana de Armas como Marilyn Monroe ficaram impecável no filme da Netflix.

A atriz já é favorita para ser indicada ao Oscar, e a estreia de Blonde veio bem à tempo do início da temporada de prêmios. Até mesmo Scott Feinberg, que faz previsões sobre as premiações para o The Hollywood Reporter, colocou de Armas como sua escolha para ganhar o prêmio de Melhor Atriz.

O reconhecimento do trabalho da atriz certamente vem como uma notícia ainda melhor para a produção, considerando que a recepção não está sendo das melhores. As críticas vieram por conta da forma gráfica que o filme retratou abusos sofridos por Monroe durante sua carreira.

Naturalmente, Ana de Armas se esforçou para estar a altura de interpretar uma das maiores estrelas de cinema de todos os tempos. Então a atriz passou por muita preparação para se parecer, soar, e capturar a essência de Marilyn Monroe.

A transformação de Ana em Marilyn

De acordo com o evento TUDUM da Netflix, a parte da preparação de Ana de Armas para seu papel em Blonde, foi colocar os filmes de Monroe de fundo durante as 3 horas diárias que os cabeleireiros e maquiadores levavam para transformar a atriz em Marilyn. Isso aconteceu durante os 47 dias de filmagens.

De Armas obviamente saiu dessa parte da experiência com seus filmes favoritos de Monroe, a atriz revelou ao TUDUM que Quanto Mais Quente Melhor e O Príncipe Encantado estão empatados como os melhores trabalhos da estrela.

“Ela é tão hilária e tão natural. Ela tem essa qualidade de ser incandescente. Ela é tão brilhante que… você não consegue ignorá-la.” Comentou de Armas.

Enquanto a atriz aprendeu a passar o próprio batom no final do processo de maquiagem, os especialistas em cabelo forneceram perucas com diferentes tons de loiro para replicar os diversos visuais de Monroe durante o filme.

Enquanto especialistas em cabelo e maquiagem transformavam Ana fisicamente em Monroe, a atriz trabalhou com a designer de som Leslie Shatz para alcançar a voz perfeita da estrela. Além de trabalhar incansavelmente para disfarçar seu sotaque cubano.

Shatz falou com a Variety sobre a tecnologia usada para ajudar de Armas à replicar a voz única de Marilyn:

“Ana queria aperfeiçoar a voz de Marilyn na pós, e ela dedicou tanto tempo e energia para isso… Nós estávamos usando um microfone de fita e uma forma dos instrumentos gravarem ela, usando equipamentos e processos para dar uma sensação de época.”

Blonde está disponível na Netflix.

