Como Dwayne Johnson trouxe Henry Cavill de volta como Superman

O astro Dwayne Johnson, que vai estrelar Adão Negro com estreia agendada para quinta-feira (20), já chegou na DC contribuindo muito mais do que os fãs imaginam.

A volta de Henry Cavill como Superman já é realidade, após muitos anos do ator longe do personagem e desejando retornar. Além disso, O Homem de Aço 2 está em desenvolvimento, após quase 10 anos do primeiro filme ser lançado.

Com The Rock chegando com tudo na DC, o ator contribuiu e muito para que o Superman voltasse aos cinemas. Cavill não aparece desde Liga da Justiça, lançado em 2017, no cinema. Por sua vez, no DCEU, ele ainda chegou a fazer uma aparição no ano passado, com o lançamento do Snyder Cut.

Embora longe dos holofotes cinematográficos, o Superman chegou a ter uma breve aparição no final de Pacificador, bem como teve a cabeça cortada pela câmera em Shazam!, lançado em 2019.

The Rock enfrentou o presidente da DC

O THR revelou que The Rock teve de disputar com Walter Hamada, atual presidente da DC Films, para que o Superman de Cavill pudesse retornar.

Ele entende que os fãs queriam muito a volta do Homem de Aço, e realmente vai atender o pedido de anos do público.

Johnson recorreu aos novos líderes da Warner Bros. Pictures, Michael De Luca e Pam Abdy, que o apoiaram na decisão de trazer Cavill de volta como Superman.

Após muitas reuniões, telefones e conversas, ele finalmente conseguiu convencer a Warner a chamar Cavill, e recebeu o apoio de De Luca e Abdy.

“Sinto que isso serve não apenas ao Adão Negro, mas a todo o Universo DC”, começou Johnson. “Mais importante do que isso, cuidar dos fãs. E é isso que você quer que seu objetivo principal seja. Então, sim, telefonemas, reuniões… Mas, cara, foram anos. Seis anos para fazer isso. Eu vou dizer isso de novo, por seis anos nós continuamos falando sobre isso e eles continuaram dizendo não. Agora, essa liderança não existe mais e nós inauguramos uma nova era do Universo DC.”

Ainda segundo o site, Hamada não queria que Cavill retornasse, pois acreditava que a visão do Superman de Zack Snyder não era boa.

O Superman não estava nos planos iniciais de Adão Negro, e a ideia de incluir o personagem foi justamente nas refilmagens, que aconteceram no início do ano.

Hamada recusou de forma imediata a participação do Superman de Cavill no filme, o que levou todo os contatos de The Rock com os líderes da Warner.

A ideia de Hamada era manter fora o Superman de Cavill, que tinha ainda uma visão de Snyder, e colocar sem seu lugar uma outra versão. Essa versão seria do Superman negro, que terá um filme escrito por Ta-Nehisi Coates.

Adão Negro estreia nos cinemas no dia 20 de outubro.

