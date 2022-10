Sequência de O Homem de Aço tem boa notícia aos fãs

Após longos anos, a sequência de O Homem de Aço tem uma ótima notícia para dar aos fãs do Superman.

Segundo o THR, a Warner Bros. e a DC estão desenvolvendo O Homem de Aço 2, com o retorno de Henry Cavill ao papel do super-herói.

Por enquanto, o produtor Charles Roven está envolvido na produção do filme, enquanto o estúdio tenta procurar roteiristas para escrever a trama.

O cineasta de Missão: Impossível 7 e 8, Christopher McQuarrie, é um dos nomes cotados para escrever a história do novo filme do Superman.

Além do projeto com Cavill, um filme sobre o Superman negro que tem o roteiro de Ta-Nehisi Coates, e produção de JJ Abrams, ainda está em desenvolvimento.

Como Adão Negro pode ajudar O Homem de Aço 2?

Dwayne Johnson, astro de Adão Negro, expressou seu desejo de ver Cavill retornando como Superman ao DCEU. Segundo ele, o Homem de Aço foi deixado de lado por muito tempo.

Os rumores sobre a aparição de Superman em Adão Negro só aumentam, à medida que o filme está prestes de ser lançado.

Caso a aparição realmente seja concretizada, isso já prepara um terreno para o segundo filme do Superman, com ele enfrentando o Adão Negro.

Muitos fãs gostariam de ver o Escoteiro contra o Brainiac, embora seja difícil. Além disso, a presença da Intergangue no filme estrelado por The Rock, contribui ainda mais para um novo projeto do Superman.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

