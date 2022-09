Como Evangelion inspirou Não! Não Olhe!

Alerta de spoiler

Não! Não Olhe!, o novo filme de Jordan Peele, mostrou mais uma vez o domínio do diretor em fazer um bom terror com uma visão diferente. O filme também possui aspectos de ficção cientifica e horror cósmico.

O longa já é sucesso de bilheteria e crítica, além de fazer diversas referências à outras obras de Hollywood como O Mágico de Oz, O Iluminado e até mesmo O Escorpião Rei, mas não é só dessa fonte que Peele buscou inspiração para seu novo filme.

Animes também são referenciados na obra, por exemplo, a cena icônica da motocicleta derrapando no aclamado cyberpunk Akira. Mas existe uma obra que afeta o filme de forma ainda mais profunda, sendo usada como base para o maior terror do enredo, o anime é o clássico Neon Genesis Evangelion.

Os Anjos de Evangelion como inspiração

Não! Não olhe! brinca com as expectativas do público com o gênero de filmes sobre alienígenas. Na maior parte do tempo o filme nos faz pensar que o objeto voador perseguido por OJ e sua irmã é um OVNI provavelmente repleto de pequenos alienígenas.

Porém, quando o filme avança descobrimos que o “OVNI” na verdade é uma criatura viva, gigantesca e faminta. Nos desdobramentos do longa vemos ainda que sua forma circular, que remete a um disco voador clássico, se desenvolve para uma criatura ainda maior que lembra um origami gigantesco ou até mesmo uma água-viva.

Em uma entrevista para a revista Befores and Afters, o supervisor de efeitos visuais do filme Guillaume Rocheron, revelou que o a forma do monstro é parcialmente inspirado por filmes clássicos de ficção científica como O Dia em que a Terra Parou. Mas o visual minimalista dos Anjos de Neon Genesis Evangelion também foram parte significativa da produção visual do alienígena.

“Quando você olha para os Anjos é como se eles tivessem um propósito, ou uma função, ou uma forma de funcionar e um design estritamente pensados para fazer isso,” Disse Rocheron na entrevista, e continuou: “Então nós fizemos alguns designs pensando nisso, e muito rápido nós tiramos uma entidade alien muito ‘Evangelesca’ que se parecia com um origami, mas ao mesmo tempo era um design muito simples”.

Comparando o filme e o anime fica claro que o alien, chamado de Jean Jacket pelo protagonista, se encaixaria perfeitamente como um dos Anjos de Evangelion. Na entrevista Rocheron também pontuou que ele e Peele pensaram primeiro na forma final do monstro, e depois foram trabalhando até chegar em sua forma inicial.

Não! Não olhe! está em cartaz nos cinemas e o anime Neon Genesis Evangelion está disponível na Netflix.

