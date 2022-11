Como Pantera Negra 2 evita um dos maiores problemas do MCU

Alerta de spoilers

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) introduz Namor ao Universo Cinematográfico Marvel. No processo, o filme da Marvel sabiamente evita um dos maiores problemas do MCU.

O destino de Namor no filme evita um problema recorrente com os vilões do MCU. A sequência de Pantera Negra mostra Wakanda sob ameaça dos governos mundiais e do reino subaquático de Talokan após a morte do rei T’Challa (Chadwick Boseman).

No entanto, ao contrário de muitos de seus predecessores vilões, Namor sobrevive até os créditos finais e até estabelece uma frágil paz com Wakanda, o que o coloca como um aliado em potencial, em vez de antagonista em filmes futuros.

Os vilões do MCU raramente sobrevivem nos filmes em que aparecem, o que pode ser um problema.

O problema dos vilões do MCU

Gorr, por exemplo, foi um novo vilão aterrorizante e fascinante para o MCU, que recebeu um arco de personagem que só poderia ir em uma direção.

Os vilões dos filmes dos Vingadores, Loki e Thanos, sobreviveram em vários filmes devido à suas posições como o grande mal de suas respectivas fases.

No entanto, outros vilões tendem a ter uma aparição única, o que muitas vezes pode tornar difícil para os personagens causarem uma impressão duradoura após o término do filme.

Felizmente, Namor evita esse problema em Wakanda Para Sempre por ser um dos antagonistas mais chamativos do MCU até agora.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) já está em exibição nos cinemas.

