Pantera Negra 2: Diretor fala sobre o visual de Namor

Mesmo sendo um dos personagens mais antigos da Marvel, o Principe Namor terá sua estreia em live-action em Pantera Negra 2. O diretor Ryan Coogler falou um pouco sobre as escolhas para o visual do personagem.

O ator Tenoch Huerta interpretará Namor, que será o vilão de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, e para a alegria dos fãs, o rei submarino tem um visual incrivelmente parecido com os quadrinhos.

Coogler deu uma entrevista recentemente e comentou o quanto eles recorrem aos materiais fonte para desenvolver os filmes do MCU.

“Eu que fazendo esses tipos de filme, você precisa mergulhar nas coisas estranha, ou você se arrisca à perder o que faz isso divertido,” o diretor revelou à EW.

Sobre o visual de Namor, ele comentou: “Ele tem características muito únicas e coisas que não necessariamente vão juntas. Ele pode respirar embaixo da água, obviamente, mas ele tem essas asinhas em seus calcanhares. Ele tem orelhas pontudas e anda por aí de roupa de baixo. É tudo divertido, cara.”

Em outra entrevista, Huerta disse que não vê Namor como um vilão, mas prefere enxergar o personagem como um anti-herói.

“Latino-americanos são sempre os vilões nos filmes de Hollywood, e agora nós somos os heróis, ou anti-herói nesse caso.”

Mais sobre Pantera Negra 2

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

