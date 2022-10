O retorno de Rihanna deixou os fãs eufóricos com a estrela da música saindo de sua breve pausa na carreira. Ela justamente compôs uma música para Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2).

A Marvel está apostando muito no novo filme do personagem, que será uma grande homenagem após a morte do ator Chadwick Boseman, o intérprete do herói.

Além disso, o estúdio conseguiu chamar a cantora de sucesso mundial, que mostrou ao mundo a música “Lift Me Up”, embalando o novo longa-metragem.

O diretor Ryan Coogle revelou como Pantera Negra 2 fez Rihanna voltar à ativa depois da cantora ter estado algum tempo parada.

A música de Rihanna define Pantera Negra 2

O diretor Ryan Coogler, em entrevista ao ScreenRant, elogiou muito Rihanna, bem como o compositor Ludwig Göransson, conhecido pela série O Mandaloriano.

Com o compositor do filme, Göransson, Coogler, e o artista musical nigeriano Tems, que também canta um cover de “No Woman, No Cry” de Bob Marley, auxiliou Rihanna a retornar.

“Olha, Rihanna nos deu toda uma carreira e todo um catálogo de músicas. E agora ela nos deu maquiagem e roupas, e acho que o mundo entenderia se ela desligasse o microfone”, comentou o diretor. “Eu entendo completamente porque amo muito a música dela, mas sinto que ela deu tudo o que você poderia pedir.”

Segundo ele, a produção procurava uma grande artista que pudesse contar a história do filme através de uma música, e que tinha um laço com a maternidade.

Rihanna recentemente virou mãe, e sabe muito bem o que é lidar com a maternidade, algo que o diretor queria explorar, visto que isso está nítido no filme.

“Mas a verdade é que estávamos procurando uma grande artista que poderia contar a história do filme, abraçar os temas do filme e apresentá-los ao público em uma embalagem diferente”, disse ele. “Foi o que Kendrick fez tão lindamente com o primeiro filme, e este filme é diferente. Fazia sentido que fosse uma mulher, e fazia sentido que fosse alguém que pudesse falar não necessariamente com as palavras, mas com o sentimento de maternidade, porque esse é um tema importante neste filme.”

“Estou muito grato que Rihanna foi o último presente para se juntar à família, e mal posso esperar para que as pessoas vejam como isso é usado no filme”, concluiu.

Depois de um tempo longe da música, a cantora finalmente retornou para um dos filmes mais esperados deste ano.

A presença de Rihanna na trilha sonora de Pantera Negra 2 é poderosa e sentimental, e a lendária cantora faz seu nome mais uma vez.

Enquanto o filme vai lidar com a questão da maternidade e luto, Rihanna tem total conhecimento de como usar a maternidade e explicar o que o longa vai tratar em sua música.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia no Brasil em 10 de novembro.

