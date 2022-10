Muito segredo: Como a Marvel define o que não pode ser dito pelos atores

Os membros do elenco de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, disseram que receberam e-mails que continham o que eles poderiam ou não dizer para a imprensa.

Jimmy Kimmel conversou com as atrizes Danai Gurira, Letitia Wright e Lupita Nyong’o sobre o novo filme e a forma com que elas tentaram não revelar nenhum spoiler até aqui.

A Marvel Studios é conhecida por ficar de olho em quaisquer oportunidades de vazamentos antes de suas produções estrearem.

Enquanto Gurira disse que é uma questão de discrição pessoal, Nyong’o esclareceu que recebeu vários e-mails com avisos sobre elementos do filme que não poderiam ser comentados.

Gurira disse: “Você sabe, não tem nada em específico que eles nos falam. É realmente nosso conhecimento do que não queremos dar spoiler.”

Mas Nyong’o claramente pensa diferente da colega, e falou sobre os e-mails enviados pela Marvel Studios: “Tem e-mails, tem muitos e-mails! Todas as coisas que você não pode falar. Eles enviam isso pra você várias vezes. Então, é estressante ter sua caixa de entrada cheia desses e-mails.”

Gurira reagiu rindo e dizendo que não recebeu nada do gênero, mas foi acusada pela colega de elenco de nunca checar seus e-mails.

Veja a entrevista completa abaixo:

Letitia Wright também está ansiosa para mostrar Pantera Negra 2 ao mundo

Foi Letitia Wright que introduziu o assunto sobre o que a Marvel permite ou não que os astros digam para a imprensa, quando a atriz foi questionada se já assistiu o filme, e respondeu simplesmente: “Eu não sei se já assistiu, ou se não assisti, eu não sei de nada.”

Pelo que vemos nos posters, Wright está sendo apresentada como uma espécie de protagonista do novo filme do Pantera Negra. Desviando novamente de qualquer spoiler, a atriz falou com a Variety sobre como está empolgada para mostrar o filme para o público.

“É uma geleia repleta de coisas empolgantes. Novembro não poderia estar mais perto, então estou empolgada para vocês verem. Nós honramos ele [Chadwick Boseman], nos comprometendo com a história que ele começou, o legado que ele iniciou nesta franquia, e nos comprometemos a trabalhar duro todos os dias, não importando as circunstâncias que enfrentávamos. E nós enfrentamos muitas circunstâncias. Muitas situações difíceis, mas nos unimos como um time. Nós demos tudo para esse filme.”

E realmente o filme está quase chegando, Pantera Negra 2 estreia nos cinemas dia 10 de novembro.

