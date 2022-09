Constantine 2: Sequência se encaixa no Universo DC?

Com a tão aguardada continuação do filme Constantine com Keanu Reeves vindo em um momento de reorganização do Universo Expandido da DC (DCEU), será possível para o detetive sobrenatural conseguir seu espaço nessa franquia em andamento?

O filme original de 2005 veio muito cedo para fazer parte da popularização de universos compartilhados de heróis no cinema, com o longa agindo como um filme independente. O anúncio de uma continuação 17 anos depois pode acontecer de duas formas: como uma continuação direta apenas de Constantine de 2005, ou se espremendo dentro da continuidade do DCEU.

Continua depois da publicidade

Com o aumento de popularidade de Constantine nos últimos anos, aparecendo em animações e outras séries, somada a popularidade de Keanu Reeves que está no ápice de sua carreira, a possibilidade de querer inserir isso no universo compartilhado DC não é fácil de se descartar.

A química do personagem com outros personagens da DC já foi comprovada com o interprete Matt Reeves nas séries do Arrowverso, mas para funcionar no cinema os roteiristas teriam que ter uma boa explicação para o paradeiro de Constantine durante os vários eventos apocalípticos dos filmes do DCEU.

O Constantine de Keanu Reeves se encaixaria no DCEU?

O Constantine de Reeves é um homem cínico de temperamento difícil, algo que seria fácil de ver ao lado do Batman mais velho de Ben Affleck, por exemplo. Além do personagem dar um contraponto mais sério e obscuro para sucessos recentes como o novo Esquadrão Suicida e seu spin off Pacificador.

Seria um contraste interessante ver Constantine ao lado do Superman renovado de Henry Cavill, a Mulher-Maravilha destemida de Gal Gadot e todos os outros personagens que teriam que acolher o anti-herói como aliado.

Com filmes de diversos tons, o DCEU não teve muito problema em unir personagens com filmes mais sérios com outros mais leves. Dando espaço para o tom mais pesado de Constantine se encaixar com outros heróis.

Além disso, o anúncio recente da uma participação do personagem místico Sr. Destino de Pierce Brosnam no novo filme do Adão Negro, já abre espaço para outros personagens que agem no lado sobrenatural da DC, como no caso de Constantine e Zatanna.

O fato é que certamente os filmes da DC tem bastante espaço para o detetive paranormal se dar bem em um universo compartilhado. Trazendo os elementos demoníacos e ocultos do personagem que aparecem no filme de 2005, como um novo lado da franquia. Pode ser uma oportunidade incrível para o futuro dos filmes de heróis da Warner.

Constantine 2 ainda não tem previsão de estreia.

Sobre o autor Gabriel Soldeira