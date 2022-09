Constantine: Keanu Reeves retorna ao papel em continuação

Em uma manobra inesperada, a Warner Bros. Discovery decidiu trazer de Keanu Reeves e o diretor Francis Lawrence de volta para uma sequência de Constantine, filme de 2005.

A sequência pegou os fãs de surpresa, mas tanto com a popularidade de Reeves quanto do personagem crescendo nos últimos tempo, certamente o retorno faz muito sentido. Constantine já reapareceu em uma série própria, interpretado por Matt Ryan, reapareceu em diversas animações da DC, e até teve uma versão feminina na série Sandman da Netflix.

A sequência do cultuado filme de 2005 será escrita e produzida por Akiva Goldsman, de Eu Sou a Lenda, a produção também será deita por Hannah Minghella e pela Bad Robot de J.J. Abrams. Já faz algum tempo que Abrams está trabalhando em um reboot para a série do personagem, mas o apelo dos fãs pela versão de Reeves, mesmo sendo menos fiel aos quadrinhos, acabou fazendo a Warner optar pela sequência do filme.

O longa original dobrou o orçamento de 100 milhões de dólares com as bilheterias que chegaram a 230 milhões no mundo todo. Não são números muito impressionantes, mas com o tempo a produção ganhou status de cult por uma legião de fãs, mesmo não tendo uma grande aprovação da crítica quando foi lançado.

Ainda não foi anunciado se o reboot da série de Constantine foi realmente abalado pelo anúncio do filme, ou se a Warner Bros. pretende fazer as duas produções simultaneamente.

A continuação do clássico com Keanu Reeves ainda não tem data de estreia.

O detetive sobrenatural apareceu nos quadrinhos pela primeira vez na edição 37# do Monstro do Pântano, sendo protagonista de suas próprias revistas com a cultuada série Hellblazer. O personagem foi criado pelo lendário Alan Moore, além dos ilustradores Steven Bissette e John Totleben que trabalhavam com o autor na editora Vertigo.

Constantine ganhou ainda mais notoriedade com o filme protagonizado por Keanu Reeves em 2005, o filme foi popular o suficiente para trazer mais adaptações do personagem para as telas. A série de 2014 também foi celebrada pelos fãs, mas acabou durando apenas uma temporada, por mais que o interprete Matt Ryan tenha retornado ao papel em outras séries da DC como Legends of Tomorrow. Constantine também reapareceu em diversas animações da DC.

Um reboot da série havia sido confirmado, mas com o anuncio de uma continuação para o filme de 2005, não fica claro se a série ainda será produzida.

