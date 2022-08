DC revive o romance mais bizarro de John Constantine

A vida romântica de John Constantine é um tanto complicada. O personagem é bissexual, e já se relacionou com vários homens e mulheres do Universo DC, com alguns relacionamentos sendo bastante inusitados.

No quinto episódio da terceira temporada da série animada da Arlequina, a DC trouxe uma pequena referência ao romance mais bizarro da vida de Constantine.

Em uma cena, o personagem aparece usando uma camisa que diz: “I tanked the shark” (algo como “Eu afundei o tubarão”).

O romance de Constantine e Tubarão-Rei

Acontece que é uma pequena referência ao romance do personagem com o Tubarão-Rei, o que foi indicado na animação Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips.

Nesta animação, John Constantine mencionou que já teve um relacionamento com Tubarão-Rei, chegando a ficar constrangido ao reencontrá-lo.

Constantine também é bissexual nos quadrinhos da DC, o que está estabelecido há um bom tempo. Não é uma grande novidade, portanto.

A série animada da Arlequina, da DC, está agora no catálogo da HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.