Constantine: Anúncio de novo filme com Keanu Reeves animou os fãs

Hoje mais cedo a Warner Bros. anunciou uma sequência para o filme Constantine de 2005, e que Keanu Reeves retornará ao papel. O filme contará também com a volta de Francis Lawrence na direção e terá o roteiro escrito por Akiva Goldsman.

Goldsman também irá produzir o filme, junto com Hannah Minghella e o famoso diretor J.J. Abrams. O primeiro filme lucrou nas bilheterias mas não foi um sucesso estrondoso, mas mesmo assim acabou ficando na mente do público ganhando status de cult com o tempo.

Continua depois da publicidade

Já faz algum tempo que existem rumores de uma continuação do clássico de 2005, o próprio Keanu já chegou a demonstrar claro interesse em voltar ao personagem. Claro que os fãs receberam o anúncio como um presente.

Veja alguns dos tweets celebrando a sequência de Constantine.

As reações dos fãs

Um artista publicou a arte de um cartaz com a continuação e comentou: “Está acontecendo! Constantine II”.

Outro comentário comemorou: “Charlie Cox está de volta como Demolidor e Keanu voltou como Constantine – nós estamos vivendo na melhor e mais estranha linha do tempo.”

Outro fã postou um meme da animação Futurama e comentou: “Minha Timeline: nossa são tantas sequencias, tantas franquias baseadas em quadrinhos, quando Hollywood vai fazer mais coisas originais novamente. Hollywood: Nós estamos fazendo Constantine II com Keanu. Minha Timeline: Fica quieto e pegue o meu dinheiro.”

Outra fã postou as imagens do Constantine de Keanu Reeves, da série de TV. sua versão feminina em Sandman e comentou: “Este é meu Multiverso da Loucura.”

Outro fã postou uma arte incrível de Keanu Reeves com as roupas de Constantine e disse: “Dê o inferno à eles, Rei.”

Um jornalista que já entrevistou Keanu comentou: “Eu conversei com Keanu Reeves 5 anos atrás e você podia ver que ele queria fazer uma sequência de Constantine. Muito legal que ele e Francis Lawrence estão finalmente fazendo isso acontecer agora.”

Sobre o autor Gabriel Soldeira