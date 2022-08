Continência ao Amor: Atriz e diretora defendem filme da Netflix após polêmica

O novo filme da Netflix, Continência ao Amor gerou polêmica por parte de esposas de militares da vida real e até foi acusado de racismo. A atriz principal e a diretora do longa-metragem partiram em defesa da obra.

Apesar da reação negativa, a diretora Elizabeth Allen Rosenbaum e a estrela Sofia Carson saíram em defesa do filme.

Continua depois da publicidade

À Variety, Rosenbaum explicou que estava interessada em explorar a relação entre duas pessoas que foram criadas para se odiarem. Em defesa dos sentimentos racistas anti-árabes de Luke, ela afirma que cada personagem é falho e luta com circunstâncias extremas, o que lhes permite a oportunidade de crescer e se encontrar no meio.

Da mesma forma, Carson argumentou que o filme é sobre o poder que o amor e a empatia têm de mudar as mentes e os corações das pessoas ao seu redor, especialmente durante esses tempos de polaridade.

“Espero que as pessoas entendam que para que os personagens cresçam, eles precisam ser falhos no começo. Então nós criamos intencionalmente dois personagens que foram criados para se odiarem. Eles são falhos no início e isso foi intencional. Para que o coração vermelho e o coração azul fiquem roxos, você tem que deixá-los meio extremos. Algumas das pessoas com quem eles estão cercados são ainda mais falhos do que eles. Ambos foram negligenciados pelo sistema; ele está ferido de uma guerra que parece não terminar e ela está escorregando pelas rachaduras do sistema de saúde. Então, ambos são negligenciados pelo sistema, e então vivem sob o mesmo teto e, nessas circunstâncias extremas, aprendem a se tornar mais moderados, a ouvir um ao outro e a amar”, disse a diretora.

Já Carson, que estrela o filme, apontou:

“O motivo pelo qual me apaixonei pelo filme é que é uma história de amor, mas é muito mais do que isso. São dois corações, um vermelho, um azul, dois mundos separados, que são realmente criados para se odiarem. Através do poder do amor, eles aprendem a liderar com empatia e compaixão e se amam e se transformam nesse lindo tom de roxo. Queríamos representar ambos os lados com a maior precisão possível. O que eu acho que aprendi a fazer como artista é me separar de tudo isso e apenas ouvir o que o mundo está sentindo e reagindo com o filme. Isso tem sido tão lindamente esmagador e tantas pessoas se sentiram ou se sentiram confortadas por este filme. Isso é tudo o que poderíamos querer como cineastas e artistas”.

Mais sobre Continência ao Amor

“Uma música e um militar prestes a ir para guerra se casam por conveniência. Mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade”, diz a sinopse.

Com a direção de Elizabeth Allen Rosenbaum, Kyle Jarrow e Liz W. Garcia são os roteiristas.

Além de Sofia Carson e Nicholas Galitzine, o elenco é composto por Chosen Jacobs, Kat Cunning, Lindsey Ashby, entre outros.

Continência ao Amor está na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.