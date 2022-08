Continência ao Amor gera polêmica na Netflix

O novo filme da Netflix, Continência ao Amor, gerou uma grande polêmica para o streaming.

Um relatório do Today revelou que vários cônjuges militares na vida real ficaram desapontados com o filme, apesar de fazer sucesso entre o público (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

Emma Tighe, uma das mulheres, criticou o pôster do filme em uma publicação no Facebook, alegando que não pretende recomendar o longa-metragem.

“Eu não senti que Continência ao Amor incorpora a experiência do cônjuge militar, mas para ser justo, não é sobre isso que a história trata. É bom para o que é, um filme de garotas, mas não vou recomendá-lo”, disse ela.

Por sua vez, Maxine Clegg, esposa de um militar no estado do Texas, nos Estados Unidos, criticou o filme e disse que “é como se o casamento fosse terminado em dois dias antes de começar”.

“É quase como se seu casamento fosse terminado dois dias antes de começar. Eles passam aqueles poucos dias antes de saírem fazendo as malas e revisando suas listas de verificação, e você não está nisso. É uma coisa toda”, comentou a mulher.

Mais sobre Continência ao Amor

“Uma música e um militar prestes a ir para guerra se casam por conveniência. Mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade”, diz a sinopse.

Com a direção de Elizabeth Allen Rosenbaum, Kyle Jarrow e Liz W. Garcia são os roteiristas.

Além de Sofia Carson e Nicholas Galitzine, o elenco é composto por Chosen Jacobs, Kat Cunning, Lindsey Ashby, entre outros.

Continência ao Amor está na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.